Eine schwere Krankheit setzt seiner Schauspielkarriere ein jähes Ende: Wie seine Familie mitteilte, wird Bruce Willis in Zukunft nicht mehr vor der Kamera stehen.

In den letzten Jahren drehte Bruce Willis so viel wie selten in seiner Karriere: Alleine im Jahr 2021 war er in acht Filmen zu sehen, zahlreiche weitere Projekte hat er abgeschlossen. Um so überraschender, dass es ihm nun eine Krankheit unmöglich macht, seine Schauspielkarriere fortzusetzen. "Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat", hieß es in einem Instagram-Post, den Willis' Töchter Rumer und Scout, seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore teilten. Bei ihm sei vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert worden, "die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt."

Bei einer Aphasie sind bestimmte Gehirnregionen geschädigt, dass die Artikulationsmöglichkeiten, das Verständnis von Sprache und sogar Schreiben und Lesen stark beeinträchtigt sein können. "Als Ergebnis und nach reiflicher Überlegung beendet Bruce seine Karriere, die ihm so viel bedeutet hat", erklärte seine Familie. Man gehe aber als "starke Familieneinheit durch diese sehr herausfordernde Zeit."

Einer der größten Hollywoodstars

Der 1965 in Idar-Oberstein geborene Willis schaffte seinen Durchbruch als Schauspieler in der Detektivserie "Das Model und der Schnüffler" (1985-1989). Die "Stirb langsam"-Filmreihe machte ihn zu einem der weltweit beliebtesten Action-Filmhelden, seine Rollen in Kassenschlagern und Klassikern wie "Pulp Fiction" (1994), "12 Monkeys" (1995), "Das fünfte Element" (19997) und "Armageddon - Das jüngste Gericht" (1998) und "The Sixth Sense" (1999) zu einem der größten Hollywood-Stars.

Von 1987 bis 2000 war Bruce Willis mit Schauspielkollegin Demi Moore verheiratet, aus der Ehe gingen drei Töchter, Rumer, Scout LaRue und Tallulah Belle hervor. Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau, dem Fotomodell Emma Heming, hat der Schauspieler zwei weitere Töchter.