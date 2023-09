Bereits seit geraumer sorgt Britney Spears immer mal wieder mit bizarren Instagram-Videos für Aufsehen. Ein neuer Clip, in dem sich die Sängerin mit zwei großen Messern in den Händen zeigte, löste nun einen Polizeieinsatz aus.

Schon seit Längerem macht Britney Spears nicht mit neuer Musik, sondern mit vor allem mit Kurzvideos bei Instagram von sich reden. Nun ist es aufgrund eines Online-Beitrags der Popsängerin zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nachdem Spears vor wenigen Tagen ein Video geteilt hatte, in dem sie mit zwei langen Messern in den Händen tanzte, alarmierte am Donnerstag ein besorgter Angehöriger die Polizei. Wie unter anderem das US-Portal "Page Six" berichtete, sei vor Ort jedoch nicht feststellbar gewesen, dass von Spears eine Bedrohung ausgehe.

"Jemand, der Britney nahe steht, hatte das Video in den sozialen Medien gesehen, in dem sie mit Messern in den Händen tanzt und herumwirbelt, und war sehr besorgt um ihr psychisches Wohlbefinden", erklärte ein Sprecher der örtlichen Polizei gegenüber "Page Six". Mit der 41-Jährigen habe keiner der Beamten persönlich gesprochen. "Wir werden uns nicht Zugang zur Wohnung verschaffen, wenn es kein Verbrechen gibt", fuhr der Sprecher fort. "Eine Gefahr für sich selbst zu sein, ist kein Verbrechen."

Britney Spears: "Das sind gefälschte Messer"

In einem weiteren Instagram-Beitrag stellte Spears nun klar: "Ich weiß, dass ich alle mit dem letzten Beitrag erschreckt habe, aber das sind gefälschte Messer." Keiner müsse "sich Sorgen machen oder die Polizei rufen", fuhr der Popstar fort. Sie habe lediglich versucht, einen Auftritt von Shakira zu imitieren. Spears schrieb: "Ein Hoch auf uns böse Mädchen, die keine Angst haben, Grenzen zu überschreiten und Risiken einzugehen!"

Bereits Anfang des Jahres hatten Polizeibeamte Spears' Anwesen in Los Angeles einen Besuch abgestattet. Kurz zuvor hatte Spears ihren Instagram-Account gelöscht, weswegen Fans, die sich Sorgen um den Gesundheitszustand der Sängerin machten, die Polizei alarmierten. "Ich liebe und verehre meine Fans, aber dieses Mal haben sie es etwas zu weit getrieben und meine Privatsphäre wurde gestört", schrieb die Musikerin kurze Zeit später auf Twitter: "Als sie an mein Tor kamen, erkannten sie schnell, dass es kein Problem gab und gingen sofort wieder."