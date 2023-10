Knapp zwei Wochen vor den diesjährigen MTV Europe Music Awards in Paris hat Paramount Global die Preisverleihung abgesagt. Der Organisator begründete die Entscheidung mit der "Unbeständigkeit des Weltgeschehens" im Hinblick auf den anhaltenden Konflikt in Israel und Gaza. Man handle aus Umsicht für die "Tausenden Mitarbeiter, Crewmitglieder, Künstler, Fans und Partner, die aus allen Ecken der Welt anreisen, um die Show auf die Beine zu stellen", heißt es in einem Beitrag auf X (vormals Twitter).

Gegenüber dem US-Branchenmagazin "Deadline" stellte ein Sprecher von Paramount Global klar, dass die Absage Pietätsgründen und nicht Sicherheitsbedenken geschuldet sei: "Die MTV EMAs sind eine jährliche Feier der globalen Musik. Während wir die verheerenden Ereignisse in Israel und Gaza beobachten, fühlt sich dies nicht wie ein Moment für eine globale Feier an. Angesichts der Tausenden von Toten ist es ein Moment der Trauer."

Die Verleihung werde demnach erst wieder im November 2024 stattfinden. Ob an Paris als Veranstaltungsort festgehalten wird, ist bislang nicht bekannt. 2022 wurden die EMAs live aus Düsseldorf übertragen; der Ort der Verleihung wechselt jährlich. Als Show-Acts auftreten sollten in diesem Jahr unter anderem David Guetta und Thirty Seconds To Mars. Für Preise nominiert waren Künstlerinnen und Künstler wie Taylor Swift, Olivia Rodrigo und Bad Bunny.

