Eigentlich soll moderne Technologie die Menschen unterstützen, doch bei Barbra Streisand war es genau anders herum. Wegen eines Aussprachefehlers von Siri rief der Superstar sogar den Apple-Chef Tim Cook an.

2023 ist das Jahr der Biografien: Stars wie Britney Spears und Jada Pinkett Smith veröffentlichten dieses Jahr ihre eigenen Memoiren und teilten pikante Anekdoten aus ihrem Leben. Auch Barbra Streisand ging nun mit ihrem neuen Buch "My Name is Barbra" auf den Markt. In ihrem Werk schrieb sie über einen lustigen Moment zwischen ihr und Apple-Chef Tim Cook - und der Sprachassistentin Siri.

Wie "Heise" berichtet, sprach Streisand auch darüber, als sie beim britischen Sender BBC zu Gast war. Dass Siri "Barbara" statt "Barbra" sagte, war für die Schauspielerin nicht das Problem. Siri sprach konstant ihren Nachnamen falsch aus, was sie störte. "Mein Name schreibt sich nicht mit Z. Er lautet Strei-sand, wie der Sand am Strand. Geht es noch einfacher? Sand am Strand. Wie auch immer, ich entschied mich, das zu ändern", erklärte die 81-Jährige.

"Ich entschloss mich also dazu, Apple anzurufen", fügte sie hinzu. Daraufhin versuchte es Sängerin bei Apple-Chef Tim Cook. "Das ist einer der Vorteile, wenn man berühmt ist", witzelte Streisand. Cook versprach, den Fehler zu beheben - und hielt sein Versprechen. Wie es zur fehlerhafte Aussprache von "Streisand" kam, ist nicht bekannt.