Mit Sprichwörtern ist es so eine Sache: Nimmt man den Verfasser oder die Verfasserin beim Wort, so kann das für ihn oder sie übel enden. Einer, der ein Lied davon singen kann, ist Matt Patches. 2010 ließ sich der damals stellvertretende Leiter des Entertainment-Ressorts der Website "Polygon" zu einer Prognose hinsichtlich einer etwaigen "Top Gun"-Fortsetzung hinreißen: "Wenn 'Top Gun 2' kommt, fresse ich einen Schuh", twitterte Patches im rhetorischen Rückgriff auf die englische Version des Sprichworts "Da fress ich einen Besen".

Bekanntlich kam es anders. Mit "Top Gun: Maverick" kam jüngst die Fortsetzung des 80er-Jahre-Kultfilms in die Kinos. So war es nun an der Zeit, das zwölf Jahre alte Versprechen einzulösen. Das Ergebnis hielt der Journalist in einem rund 20-minütigen YouTube-Video fest.

