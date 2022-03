Die Ausfälle gehen weiter: Nachdem in der aktuellen Staffel bereits zahlreiche Promis und Profi-Tänzer aufgrund einer Corona-Erkrankung pausieren mussten, verliert "Let's Dance" nun eine der Teilnehmerinnen endgültig. Wie RTL am Mittwochabend bekannt gab, kann Schlagersängerin Michelle nicht weiter an der Promi-Tanzshow mitwirken. Die 50-Jährige leidet unter Rückenproblemen und muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Sport sei für sie, so die Mitteilung, laut ärztlicher Anordnung in den kommenden Wochen "tabu", was das Aus für sie und ihren Tanzpartner Christian Polanc bedeute.

Ihr Ersatz steht bereits fest: Obwohl sie am vergangenen Freitag in der fünften Show ausschied, bekommt Caroline Bosbach eine zweite Chance. Laut RTL trainieren die Nachwuchspolitikerin und ihr Tanzpartner Valentin Lusin bereits für die sechste Show. In einem Video wünschte Bosbach der ausgeschiedenen Sängerin "gute und schnelle Besserung" und versprach: "Wir werden dich würdig vertreten!"

Damit sind noch neun Paare in der sechsten Show, die am 1. April um 20.15 Uhr um ein Weiterkommen kämpfen: Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (34), Schauspielerin Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34), Schauspieler Timur Ülker (32) und Malika Dzumaev (30), Ninja Warrior René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33), Moderatorin Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41), Moderatorin Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34), Musiker Mike Singer (22) und Christina Luft (32), Comedian Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) sowie Leichtathlet Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34).