Ein Spielehersteller greift durch: Weil sich der Fußballer Mason Greenwood derzeit Vorwürfen der Körperverletzung und Vergewaltigung ausgesetzt sieht, hat EA Sports den Stürmer von Manchester United aus "FIFA 22" entfernt. Zuvor hatten sich schon Greenwoods Klub Manchester United und sein Sponsor Nike distanziert.

Passionierte "FIFA"-Zocker müssen künftig ohne Mason Greenwood auskommen. Weil der Stürmer von Manchester United unter Verdacht steht, seine Freundin körperlich attackiert und vergewaltigt zu haben, hat EA Sports den Kicker aus dem Spiel "FIFA 22" gelöscht.

Gegenüber "Mirror Football" bestätigt der Spielehersteller: "Mason Greenwood wurde aus dem aktiven Kader von 'FIFA 22' gestrichen." Ab sofort ist die Karte des 20-Jährigen auch nicht mehr in den Packs des beliebten Trading-Card-Modus' "FIFA Ultimate Team" (FUT) erhältlich. Ähnlich war EA Sports bereits im Fall von Benjamin Mendy vorgegangen. Der ManCity-Profi sitzt seit August 2021 wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Sonntag hatte Mason Greenwoods Freundin in den sozialen Medien ein Video gepostet, das sie blutend und mit zahlreichen Hämatomen übersät zeigte. Dazu schrieb sie: "An alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir antut." Audioaufnahmen ließen noch Schlimmeres ahnen. Mittlerweile wurden die Inhalte von Instagram entfernt.

Manchester United und Nike distanzieren sich von Mason Greenwood

Die Vorwürfe gegen Greenwood haben für das Stürmertalent auch berufliche Folgen. Noch am Sonntag hatte Manchester United bekannt gegeben, dass der Engländer vorerst suspendiert sei. Der Klub sei "sich der Bilder und Anschuldigungen bewusst, die in den sozialen Medien kursieren". Ob und wann der Jungstar wieder für den Verein unter Ägide des deutschen Trainers Ralf Rangnick aufläuft, ist aktuell unklar.

Auch der Sportartikel-Hersteller Nike, bei dem Greenwood unter Vertrag steht, hat die Zusammenarbeit vorerst ausgesetzt. "Wir sind zutiefst besorgt über die beunruhigenden Anschuldigungen und werden die Situation weiterhin genau beobachten", kommentierte ein Nike-Sprecher die jüngsten Entwicklungen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.