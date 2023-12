Nicht nur der Weihnachtsmann hat im Dezember Geschenke im Sack: Sony belohnt die Kunden des Playstation Plus-Abos mit Gratis-Spielen, ebenso wie der Epic die Kundes des Games Store und Amazon seine Prime-Mitglieder. Eine schöne Bescherung!

Monat für Monat bedanken sich Sony, Epic, Amazon und Apple bei ihren Abonnenten für deren Treue mit neuen Gratis-Spielen. Im Dezember sind neben mittelmäßigen Titeln auch echte Hochkaräter und originelle Indie-Titeln dabei. Das sind die Highlights der "Weihnachtsgeschenke" für loyale Kunden von PlayStation Plus, Epic Games Store und, Amazon Prime Video.

Ab dem 5. Dezember ist Bescherung bei Sony: Mitglieder von PlayStation Plus können dann gratis drei Spiele downloaden. Der Fun Racer "Lego 2K Drive" bietet einen Storymodus, Wettrennen online und im Splitscreen. Neben dem Fuhrpark aus Kult-Boliden aus den ebenso kultigen Plastik-Klötzchen besteht die Möglichkeit, eigene Traumautos zusammenzustecken. Driften, Boosts und PowerUps dürfen in der abwechslungsreichen Rennspiel-Open World nicht fehlen, ebenso wenig wie Quests.

Wer schon immer davon geträumt hat, einen Hochdruck-Reiniger zu bedienen, kann dies im "PowerWash Simulator" tun - spielbar in drei verschiedenen "Waschgängen" - von kontemplativen Reinigungsritualen über Koop mit anderen Gamern mit akutem Waschzwang bis zu echten Herausforderungen im Challenge Modus.

In "Sable" entdecken die Spieler Überreste vergangener Zivilisationen in der Wüste - per Hoverbike.

Dazu kommt der digitale PlayStation-Adventskalener mit Preisen wie Spielen, Konsolen und Zubehör. Um bei den täglichen Verlosungen mitmachen zu können, braucht man Credits, die man unter anderem durch Quizfragen, Minispiele und das Sammeln von Trophäen sowie durch Codes auf Facebook, Instragram oder Twitch bekommen kann.

Prime Gaming Geschenke

Einen echten Kracher bietet Amazon den Prime-Kunden gleich zum Start der Dezember-Aktion: Bei Prime Gaming steht ab 7. Dezember der temporeiche Bethesda-Shooter "Deathloop" zur Verfügung. Gefangen in einer Zeitschleife kämpfen sich Spieler durch eine Insel voller Gegner. Nur wenn man aus den eigenen Fehlern lernt, besteht die Chance, der ewigen Wiederholung zu entkommen.

Am 14. Dezember folgt der Shooter- und Tower-Defense-Mix "Akka Arrh", das Mining- und Crafting-RPG "Aground" und der strategischen Warentransport-Simulation "SeaOrama: World of Shipping". Am 21. Dezember kommt der Puzzle-Plattformer "Kombinera" dazu. Der Geschenke-Monat endet mit zwei Titeln am 28. Dezember - dem Mini-Adventure-Spiel "A Tiny Sticker Tale" im Kinderbuch-Look und dem Remake des Arcade-Shooters "Asteroids: Recharged".

Bescherung im Epic Games Store

Noch bis zum 7. Dezember stehen im Epic Games Store diese Games zum Gratis-Download bereit: Das comicbunte Koop-Tag Team-Beat'em-Up "Jitsu Suqad" für viel Spieler. Außerdem das Arena-Kampfspiel "Mighty Fight Federation".

Von 7. bis 14. Dezember folgt der Mehrspieler-Arena-Bawler "Gigabash" und die MOBA- und Shooter-Mischung "Predecessor". Welche weiteren Games folgen, verrät Epic im Lauf des Monats.

Die Apple Arcade wird erweitert

Apples Gaming-Abo heißt Arcade und bietet mittlerweile über 200 kostenlose und werbefreie Spiele an. Im Dezember gesellen sich weitere prominente Titel hinzu, darunter ein Ableger von Disneys "Dreamlight Valley"-Lebenssimulation, die "The Sims" mit populären Figuren aus dem Maus-Konzern und einer Welt voller Magie vermengt. Zauberhaft ist auch Sonics Reise durch eine bizarre Welt der Träume - immerhin wird er von einem "Dream Team" begleitet.

"Puzzle & Dragons Story" ist wiederum der neueste Ableger einer Fantasy-Reihe, die weltweit über 90 Millionen Downloads verzeichnet hat. Und in "Turmoil+" darf man auf charmante und augenzwinkernde Weise nach Öl bohren.