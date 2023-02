Am Donnerstag hatte Reality-Star Vanessa Mariposa ihre Teilnahme am "RTL Turmspringen" verletzungsbedingt abgesagt. Kurz vor dem Finale trifft es nun offenbar einen weiteren Kandidaten.

Dass eine Teilnahme am "RTL Turmspringen" mit gewissen Risiken behaftet ist, dürfte sich in Promi-Kreisen herumgesprochen haben: In den vergangenen Jahren führte die Show, die bis 2015 noch unter dem Titel "TV total Turmspringen" bei ProSieben lief, bereits zu zahlreichen Verletzungen.

Kurz vor der Ausstrahlung am Freitag, 10. Februar, 20.15 Uhr, trifft es nun den nächsten prominenten Teilnehmer: Der ehemalige Bob-Weltmeister Kevin Kuske wird laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung nicht am Live-Event teilnehmen können. Grund für die Absage sei eine Verletzung: "Vom Fünfer habe ich mir die Schulter-Sehnen abgerissen", erklärt der 44-Jährige im Interview mit dem Blatt: "Beim Eintauchen hat mich der Strudel weggerissen, wahrscheinlich ausgekugelt, aber daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern."

Weitere Ausfälle

Der Unfall habe sich bereits vor drei Wochen beim Training für die Show ereignet: "Ich habe den Delfin rückwärts gemacht. Du springst rückwärts ab, dann gehen die Füße nach oben und der Kopf nach unten, da machst du quasi so einen Kopfsprung rückwärts", erklärt Kuske. Beim Auskugeln habe er sich zudem den Nerv verletzt, der Oberarm und die Schulter seien "ein bisschen taub". Da der Nerv sich langsam regeneriere, könne er bald operiert werden. Die Armfunktion werde dabei, so die Hoffnung, vollständig wiederhergestellt. Der Profi-Sportler gibt sich unerschrocken: "Ich hoffe, ich bin nächstes Jahr dabei."

Auch die Teilnahme des Zirkus-Artisten und "Let's Dance"-Gewinners René Casselly ist laut "Bild" derzeit noch ungewiss: Beim Training seien ihm beiden Trommelfelle geplatzt. Eine mögliche Teilnahme an der Show werde derzeit ärztlich geprüft. Erst am Donnerstag war ein weiterer Promi-Ausfall bekannt geworden: Influencerin und Reality-Star Vanessa Mariposa hat sich beim Training Prellungen und Blutergüsse zugezogen. Außerdem bestehe der Verdacht, dass ihr Brustimplantat geplatzt sei, wie sie im Interview mit RTL bestätigte. Für sie soll nun Gigi Birofio einspringen, der beim diesjährigen Dschungelcamp den zweiten Platz belegte.