Es sind wahrlich keine einfachen Zeiten für Live-Formate wie "Let's Dance": Eine Woche nachdem Juror Joachim Llambi positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, muss die RTL-Tanzshow nun auf ein weiteres prominentes Gesicht verzichten: Schauspieler Hardy Krüger jr. hat sich ebenfalls mit Covid-19 infiziert. Sein Auftritt mit der Profi-Tänzerin Patricija Ionel fällt demnach aus. Dies teilte der Sender am Donnerstagvormittag mit.

Eine Woche lang hatten der 53-Jährige und seine 26-jährige Tanzpartnerin hart für die erste Entscheidung geprobt. An der Tatsache, dass am Freitag das erste Paar die Show verlassen muss, wird ihr Fernbleiben aber nichts ändern: "In der bevorstehenden 'Let's Dance'-Show wird es für alle anderen Promis und Profis ernst, denn der Kampf um den Tanzpokal geht richtig los", heißt es in dem Bericht von RTL. Ob Krüger in der kommenden Woche zurückkehren kann, bleibt abzuwarten. Immerhin geht es dem fünffachen Vater, dem Bericht zufolge, trotz seiner Infektion gut.

Rückehr von Joachim Llambi?

Joachim Llambi könnte nach seiner Zwangspause bereits an diesem Freitag zurück ans Jurypult treten: Wie der 57-Jährige in der Nachrichtensendung "Punkt 12" bekannt gab, hofft er, sich rechtzeitig freitesten zu können. Vollständige Gewissheit gebe es jedoch erst am Freitag. In der vergangenen Woche war kurzfristig der Vorjahresgewinner Rúrik Gíslason für ihn eingesprungen. Die 15. Staffel "Let's Dance" wird derzeit immer freitags ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Das Finale findet am 20. Mai statt.