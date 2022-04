Produktplatzierungen auf Plattformen wie Instagram und TikTok haben sich in den vergangenen Jahren als lukratives Geschäft erwiesen. Nun sollen angehende Online-Stars an einer finnischen Universität zu erfolgreichen Influencern gemacht werden.

Dass sich mit Instagram, TikTok und Co mitunter sehr viel Geld verdienen lässt, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Dass auch ein abgeschlossenes Studium vonnöten sein soll, um Influencer zu werden, ist hingegen neu. Genau das impliziert nun jedoch ein neuer Studiengang: Die Tampere University of Applied Sciences (TAMK) in Finnland bietet seit Januar ein akademisches Programm an, welches angehende Content Creators bestmöglich auf ihr Berufsleben vorbereiten soll.

An der "Influencers Academy" kann nach sieben Semestern ein Abschluss als "Bachelor of Business Administration" erworben werden. Laut der Webseite des Instituts sollen zunächst 25 Studentinnen und Studenten die Möglichkeit erhalten, für 9.800 Euro pro Jahr zu lernen, wie man zum erfolgreichen Webstar wird.

"Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Programms werden durch einen innovativen finnischen Lernansatz praktische unternehmerische Fähigkeiten, Führungsqualitäten und Teamarbeit erlernen", heißt es auf der Programmwebseite. "Globale Verantwortung" stehe im Mittelpunkt des Studiums. "Sie werden in Teams arbeiten und sich auf Projekte konzentrieren, die darauf abzielen, Lösungen für reale Herausforderungen zu finden. Gemeinsam mit anderen Influencern können sie diese Probleme und Lösungen einem größeren Publikum bekannt machen."