Den ursprünglich anvisierten Start des Weltraum-Epos "Starfield" im November 2022 konnte Bethesda nicht einhalten. Nun verkündete das Unternehmen per Trailer einen neuen Termin im Herbst. Im Sommer gibt es zuvor ein Streaming-Event mit allen wichtigen Details.

Wie groß das Interessen an Bethesdas Weltraum-Saga "Starfield" ist, sieht man unter anderem daran, dass der Titel derzeit das meistgewünschte Spiel auf Steam ist. Nachdem der ursprünglich geplante Release am bedeutungsschwangeren Datum 11. November 2022 platzte, folgten wilde Spekulationen über den Ersatztermin.

Den verriet nun ein neuer Trailer. Das All-Abenteuer, gerne als "Skyrim in Space" bezeichnet, soll demnach am 6. September 2023 erscheinen - allerdings, wie davor eigentlich bereits bekannt, nur für Xbox Series und Windows PC. Ob PlayStation oder Switch später noch mitbedacht werden, steht in den Sternen. Bethesda wurde bekanntermaßen von Microsoft eingekauft. Fest steht dagegen, dass "Starfield" direkt zum Starttermin auch im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

Weitere Details per Livestream im Sommer

Bethesda-Boss Todd Howard gab zudem einen Termin für eine detaillierte Präsentation von "Starfield" bekannt: Am Sonntag, 11. Juni, findet der Livestream "Starfield Direct" statt. Kurz darauf startet am Dienstag, 13. Juni, die E3. Bethesda präsentierte in den Jahren vor der Corona-Pandemie seinen eigenen Showcase auch schon traditionell am Sonntag vor der Spielemesse.

"Starfield" ist in einer etwa 300 Jahre entfernten Zukunft angesiedelt. Die Menschheit wagt sich immer weiter ins All. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds der Organisation "Constellation", um den Weltraum, exotische Planeten und ebensolche Lebensformen kennenzulernen. Weltraumschlachten sollen ebenso zum Gameplay gehören wie Survival-Elemente.

Im Lauf des Abenteuers können Spieler das eigene Raumschiff aus diversen Modulen individuell zusammensetzen - bis hin zur eigenen Lackierung. "Starfield" gilt nicht nur grafisch als spektakuläres Projekt, sondern auch aufgrund der Größe des intergalaktischen Sandkastens: Insgesamt soll es rund 1.000 Planeten in "Starfield" geben, die sich ansteuern und erkunden lassen.