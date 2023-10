"Rafaella und ich haben vor Glück geweint": Jack White und seine 44 Jahre jüngere Frau sind am Montag Eltern einer Tochter geworden. Der 83-jährige Musikproduzent ist somit siebenfacher Vater - und laut eigenen Angaben Halter eines Weltrekords.

Jack White ist zum siebten Mal Vater geworden. Bereits im Mai verkündete der Schlagerstar, dass er und seine Frau Rafaella erneut Nachwuchs erwarten. Zu dem Zeitpunkt war das Model bereits im vierten Monat schwanger. Nun die frohe Nachricht: White und seine Frau haben am Montag ihr zweites gemeinsames Kild auf der Welt begrüßt.

Laut "Bild" brachte die 44 Jahre jüngere Partnerin des Musikproduzenten per Kaiserschnitt eine gesunde Tochter zu Welt. Das Mädchen hört auf den Namen Angelina Melody. "Das Mädchen ist kerngesund. Rafaella und ich haben vor Glück geweint", verriet White (bürgerlich: Horst Nußbaum) gegenüber "Bild".

"Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt"

Bereits 2019 durften sich White und seine vierte Ehefrau Rafaella über gemeinsamen Nachwuchs freuen. Im Gespräch mit "Bild" rechtfertigte der Produzent den späten Nachwuchs zum damaligen Zeitpunkt so wie einst Franz Beckenbauer: "Der Herrgott freut sich über jeden neuen Erdenbürger." Ähnlich äußerte er sich nun über sein jüngstes Kind: "Ich glaube, der liebe Gott hat es so gewollt", sagte er der "Bild" am Montag.

Der Produzent von Songs wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" (Jürgen Marcus, 1973) und "When the Rain Begins to Fall" (Jermaine Jackson und Pia Zadora, 1984) ist nicht nur siebenfacher Vater, sondern hat auch schon zwei Enkelkinder. Im Mai erklärte White, dass seine Tochter ihn sogar zum Rekordhalter mache: "Ich habe geforscht: Ab Oktober bin ich der Einzige weltweit, der in den dann aktuellen Top Ten der lebenden ältesten Väter zwei späte Kinder hat", behauptete der gebürtige Kölner im "Bild"-Interview.