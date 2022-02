In der dritten Woche müssen die Kandidatinnen bei GNTM tanzen und ungeschminkt posieren. Die 66-jährige Lieselotte hat damit so ihre Probleme. Beim Aufeinandertreffen mit Designer Christian Cowan blüht sie jedoch auf. Ein bisschen zu sehr nach dem Geschmack der GNTM-Chefin.

Bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) werden langsam härtere Saiten aufgezogen. "Ich freue mich, diese Woche wird es so mega schwer", kündigt Heidi Klum die Wochenaufgaben für die 26 Kandidatinnen an: Der britische Starfotograf Rankin (Heidi: "Niemandem vertraue ich so wie ihm!") schießt die Fotos für die offizielle Plakatkampagne und dreht das Video, das vor jeder Folge #GNTM läuft. Dafür müssen die Kandidatinnen eine Tanz-Choreografie lernen. Die schillernden Outfits der Models kommen von Rankins Landsmann Christian Cowan.

"Ich will, dass ihr stark und selbstbewusst seid", wünscht sich der Designer - eben so, wie die Promis, die er sonst bekleidet. "Kennst Du Kylie Jenner?", fragt er die 66-jährige Lieselotte. Ihr Problem: Sie versteht kaum Englisch und vom Kardashian-Nachwuchs hat sie auch noch nie etwas gehört. Dafür gefällt ihr der Designer um so mehr: "Er ist so nett. Ich möchte ihn adoptieren!" Cowan ist ebenfalls schwer angetan von dem Senior Model: "I love her personality", schwärmt er.

Bei der Choreografie hakt es jedoch bei Lieselotte - das entgeht auch Heidi Klum nicht: "Lieselotte hat zwei linke Füße", so ihr Knallhart-Urteil. "Ich kann mir die Tanzschritte nicht merken. Ich glaube, ich reise ab", hadert die Seniorin. Doch davon will Heidi nichts hören: "Keine Panik. Du hast ja noch morgen den ganzen Tag zum Üben." Unter die besten zehn für den Videodreh schafft es Lieselotte trotzdem nicht, dafür ist die 68-jährige Barbara mit dabei: "Meine Enkel werden so stolz sein auf mich", freut sie sich unter Tränen.

Rankin hat bereits Favoritinnen

Barbara war Rankin bereits beim Shooting aufgefallen. Heidi schickt die Models ganz natürlich, ohne Make Up, zum Shooting: "Rankin hat sich gerade in dich verliebt!", jubelt die 48-Jährige. Curvy Model Lena fällt ihm ebenfalls ins Auge: "Ihr Körper ist wirklich einzigartig in der Modelwelt. Ihr Ausstrahlung springt förmlich aus jedem Foto", lobt er die 21-Jährige. Weitere Favoriten des Starfotografen: Noëlla und Luca.

Beim Elimination Walk, der unter dem Motto Discoparty steht, kommen Rankins Favoritinnen alle in die nächste Runde. Halb-Brasilianerin Juliana hat unerwartet große Probleme mit ihren Schuhen. "Ich bin raus!", ist sie sich nach ihrem staksigen Walk sicher. Heidi wundert sich: "Warum kann sie heute nicht laufen?" Konkurrentin Kristina, die erneut stolpert und fällt, bleibt nach ihrem desaströsen Walk cooler: "Das ist mir nicht peinlich. Das passiert nur den Besten", lacht sie. Heidi Klum und die zwei Gastjuroren sehen das jedoch anders: "Ich habe heute leider kein Foto für dich", verkündet die Modelmama das Aus für die 20-Jährige.

Auch für Lisa-Marie (22) ist bereits auf Mykonos Schluss mit dem Traum von "Germany's next Topmodel". Wacklerin Juliana (24) darf hingegen bleiben. Weiter ist auch Publikumsliebling Lieselotte, der Heidi einen Rat mit auf den Weg gibt: "Schau mal, dass du weniger albern bist", empfiehlt sie der Seniorin. Designer Christian Cowan sieht das genau so: "Ein bisschen Spaß muss sein, aber wir brauchen nicht die volle Komödie."