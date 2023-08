"Renfield", "Book Club - Ein neues Kapitel" und "Seneca": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Er ist, nun ja, wohl einfach nicht totzukriegen. Über 100-mal wurde der Dracula-Stoff bereits verfilmt (TV-Serien und Adaptionen wie "Twilight" nicht mitgerechnet). Man sah den Fürsten der Finsternis in immer neuen Horrorfilmen, in Action-Streifen, Dramen, Romanzen, in Kinderfilmen und diversen Komödien. Zu letzterer Gattung gehört auch jenes neue Werk, das Chris McKay nach einem Drehbuch von Ryan Ridley inszenierte. So wie hier wurde die Geschichte Draculas aber noch nie erzählt: In "Renfield" ist der ikonische Blutsauger streng genommen nur Nebendarsteller. Die Horror-Komödie erscheint nun, ebenso wie die Komödie "Book Club - Ein neues Kapitel" und das Drama "Seneca" auf DVD und Blu-ray.

"Renfield" (VÖ: 10. August)

Die Figur des Renfield spielte schon im Roman "Dracula" von Bram Stoker (1897) eine bedeutende Rolle. Ein unheilvoller Pakt bindet Renfield und Dracula. Der Vampir machte ihn unsterblich und verlieh ihm übermenschliche Kräfte, im Gegenzug muss Renfield verschiedene Aufgaben für Dracula erledigen: den Erwerb neuer Immobilien einfädeln, regelmäßig neue Opfer zum Aussaugen heranschaffen... Es ist ein harter Job, Renfield leidet seit Jahrhunderten darunter. Und jetzt hat er keine Lust mehr. Denn in dieser Fassung, angesiedelt im modernen New Orleans, hat er ausnahmsweise mal einen eigenen Willen. In der neuen Horrorkomödie "Renfield", die auf einer Idee von "The Walking Dead"-Schöpfer Robert Kirkman basiert, wendet sich Renfield ( Nicholas Hoult) an eine Selbsthilfegruppe, um irgendwie aus dieser "toxischen Beziehung" zu entkommen. Er kann nicht ganz offen sprechen, und doch versteht man ihn dort, irgendwie zumindest. Es dauert aber auch nicht lange, bis der große Meister ( Nicolas Cage) Wind von der Sache bekommt. Und der findet Renfields neueste Eskapaden überhaupt nicht lustig.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Chris McKay, Laufzeit: 90 Minuten

"Book Club - Ein neues Kapitel" (VÖ: 10. August)

Eigentlich wollten sich Diane ( Diane Keaton), Sharon ( Candice Bergen), Vivian ( Jane Fonda) und Carol ( Mary Steenburgen) bei ihren regelmäßigen Treffen zum "Book Club" nur ein bisschen über Literatur unterhalten. Doch dann katapultierte der Erotik-Bestseller "Fifty Shades of Grey" die vier langjährigen Freundinnen in eine unbekannte Sphäre, in der auch Frauen über 60 Jahren ein Recht auf Liebe und Leidenschaft haben. Mit nachhaltigem Effekt, wie fünf Jahre nach "Book Club - Das Beste kommt noch" nun die Fortsetzung "Book Club - Ein neues Kapitel" skizziert: Vivian überrascht ihre Freundinnen mit einem Verlobungsring. Doch was wäre eine Verlobung ohne eine entsprechende Party? Deswegen geht es für die vier Frauen weit jenseits der 60 zum Junggesellinnenabschied nach Bella Italia. Was in Rom mit netten Selfies vor historischer Kulisse beginnt, nimmt rasch eine chaotische Wendung - samt einer Nacht hinter Gittern. Wie schon der erste Film fischt Bill Holdermans (Regie, Drehbuch) Fortsetzung in humoristisch recht seichten Gewässern. Für kurzweilige Unterhaltung samt prominenter Darstellerinnenriege ist in der Komödie jedoch gesorgt.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2023, Regie: Bill Holderman, Laufzeit: 104 Minuten

"Seneca" (VÖ: 11. August)

Seneca ist heute vor allem als Philosoph bekannt, daneben war er aber auch Staatsmann. Als Senator mit großem Redegeschick wurde er zu einem der mächtigsten und reichsten Männer des antiken Roms. Darüber hinaus war er der Lehrer eines der berüchtigtsten Herrscher der römischen Geschichte: Seneca ( John Malkovich) versucht, Nero (Tom Xander) seit dessen Geburt die wichtigsten Tugenden mit auf den Weg zu geben, um ihn so zu einem besseren Menschen zu machen. Doch während der Alte von Milde und Zurückhaltung predigt, träumt der Junge von ausschweifenden Festen und dem Ausspielen seiner Macht. Irgendwann hat Nero genug von der alten Nervensäge Seneca. Er lässt ihm sein Todesurteil überbringen: Seneca hat bis zum nächsten Morgen Zeit, um sich selbst zu töten. Seneca war Anhänger der Stoa (daher rührt der heutige Begriff "stoisch"), und so gehörte es zu seinem philosophischen Grundverständnis, selbst den Tod hinzunehmen, ohne mit der Wimper zu zucken. Im Angesicht seines nahenden Endes läuft der spitzzüngige Redner im Drama "Seneca" noch einmal zur großen Form auf. Aber ganz kalt lässt ihn die Sache dann doch nicht.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE/MA, 2023, Regie: Robert Schwentke, Laufzeit: 108 Minuten