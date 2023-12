"Rehragout-Rendezvous", "The Expendables 4" und "Kannawoniwasein!": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Die "Eberhofer"-Verfilmungen nach den Krimi-Bestsellern von Rita Falk gehören zu den großen Erfolgsgaranten für die deutsche Kinobranche. Bei der umjubelten Premiere des neuen Films "Rehragout-Rendezvous" im August in München glänzte die Autorin jedoch mit Abwesenheit. Der Grund: Rita Falk kann sich mit der jüngsten Adaption ihres Stoffes nicht mehr identifizieren: "Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme." Schon seit Jahren stelle sie fest, "dass die Filme sich immer weiter von meinen Buchvorlagen entfernen". Beim neuen Film stimme der Hinweis "Nach der Romanvorlage von Rita Falk" nun gar nicht mehr, wie sie im "Spiegel"-Interview klagte. Nicht einmal die Mörder seien dieselben wie im Buch.

Erfolgreich war der Film trotzdem - und wie! Mehr als 1,5 Millionen Menschen sahen "Rehragout-Rendezvous" im Kino. Das sind mehr als beim bisherigen Spitzenreiter der Filmreihe. "Guglhupfgeschwader" lockte 2022 rund 1,38 Millionen Fans vor die Leinwand. Nun erscheint "Rehragout-Rendezvous" ebenso wie der Actionfilm "The Expendables 4" und die Kinderbuchverfilmung "Kannawoniwasein!" auf DVD und Blu-ray.

"Rehragout-Rendezvous" (VÖ: 18. Dezember)

Keine Dampfnudeln mehr, kein Zwetschgendatschi, kein Gugelhupf und Rehragout schon gleich gar nicht: "I ziag zur Moshammer-Liesl", eröffnet die Oma ausgerechnet an Weihnachten. Den Führerschein möchte sie auf ihre alten Tage auch noch machen. So können die jungen Leute auf dem Hof jetzt mal selbst schauen, wo sie bleiben. Vielleicht übernimmt ja der Eberhofer Franz ( Sebastian Bezzel) persönlich das Kommando im Haushalt? Eine absurde Vorstellung, aber seiner Susi ( Lisa Maria Potthoff) würde das vielleicht sogar ganz gut passen. Als stellvertretende Bürgermeisterin von Niederkaltenkirchen übernimmt sie zeitweise das Rathaus. Eine ihrer ersten Amtshandlungen: Franz' Polizeiposten wird auf einen Halbtagsjob heruntergeschraubt, damit er mehr Zeit für andere Dinge hat, vor allem für Sohn Pauli. Aber dann kommt, genau zur richtigen Zeit quasi, mal wieder ein Verbrechen dazwischen. Ein Rabe mit abgerissenem Menschenohr im Schnabel knallt gegen eine Windschutzscheibe, und so viel weiß man inzwischen im sonst eher verschlafenen Provinznest Niederkaltenkirchen: "Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens noch mehr."

Preis DVD: circa 16 Euro

DE, 2023, Regie: Ed Herzog, Laufzeit: 93 Minuten

"The Expendables 4" (VÖ: 22. Dezember)

Lange war unklar gewesen, ob und wie es für die "Expendables" nach dem letzten Film aus dem Jahr 2014 weitergehen würde. Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger: Dass man all diese Actionkino-Veteranen für "The Expendables 3" verpflichten konnte, war für sich schon ein beachtlicher Coup. Beim vierten Teil präsentiert sich die Besetzungsliste im Vergleich eher etwas ausgedünnt: Stallone, Statham und Lundgren gehören nach wie vor zum Team, einige andere fehlen. Dafür sind diesmal auch 50 Cent, Megan Fox und Andy Garcia dabei. Die Geschichte ist ähnlich aufgebaut wie bei "The Expendables 3": Eine Terroristen-Organisation unter Führung von Suarto Rahmat ( Iko Uwais) schmuggelt nukleare Sprengköpfe durch die Gegend. Dazu gibt es Streit zwischen den USA und Russland, ausgerechnet. Damit es nicht zum ganz großen Knall kommt, sollen die Expendables eingreifen. Ganz sauber sind deren Methoden bekanntlich nicht, und wo sie hinkommen, kracht es so oder so. Aber wenn jemand die Welt retten kann, dann natürlich diese stahlharte Truppe um Lee Christmas (Statham) und Barney Ross (Stallone).

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Scott Waugh, Laufzeit: 99 Minuten

"Kannawoniwasein!" (VÖ: 22. Dezember)

Die Paddeltour mit dem Papa fällt ins Wasser. Im Zug nach Berlin wird Finn (Miran Selcuk) dann beklaut. Der Rucksack weg inklusive Fahrkarte, die Polizei glaubt dem Zehnjährigen kein Wort. Was für ein Ärger - "Kannawoniwasein!" Noch einmal, ganz ruhig bitte: Kann ja wohl nicht wahr sein. Dafür, sich mal ganz in Ruhe zu sammeln und die Lage zu checken, bleibt in der turbulenten Kinderbuchverfilmung aber kaum Zeit. Als die Polizei den vermeintlichen Schwarzfahrer schon in den Streifenwagen verfrachtet hat, steht da plötzlich Jola (Lotte Engels), ein echter Wildfang. Sie hilft Finn beim Ausbüchsen. Und jetzt? Erst einmal kapern die beiden einen alten Traktor, dann geht's für Finn und Jola auf große Reise. Wenn alles klappt, bis ans Meer ... Martin Muser lieferte die literarische Vorlage zu "Kannawoniwasein!", hinter dem Film stehen die Macher von Leinwandhits wie "Rico, Oskar und die Tieferschatten" und "Mein Lotta-Leben". Freundschaft, Abenteuer, Mut, Selbstvertrauen und ein bisschen Erwachsenwerden - darum geht es in "Kannawoniwasein!" Mirja Boes, Eko Fresh, Gisa Flake und Ades Zabel sind in Gastrollen zu sehen.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2023, Regie: Stefan Westerwelle, Laufzeit: 91 Minuten