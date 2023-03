Im Finale von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Ostwestfalen geht die Strategie von Perfektionist Fabi (29) auf: Mit 35 Punkten gewinnt der kritische Youngster der Runde. Auf das Grummeln seiner Mit-Gourmets reagiert er mit "etwas Pipi in den Augen". Hartmut fordert: "Heul' doch."

"Ich bin wirklich sehr, sehr tierlieb", lautet Kerstins (59) erste Selbstbeschreibung. Diese Hinwendung erstreckt sich allerdings hauptsächlich auf ihre Ridgeback-Hündin sowie das eine oder andere Stuben-Insekt: "Ja wirklich, ich rette jede einzelne Fliege." Weniger Glück haben an Kerstins Final-Dinner im Kreis Ostwestfalen-Lippe diverse Schweine. Zur Enttäuschung einzelner Gäste - vor allem Nicole (50) und Fabian (29) erwarteten aus unerfindlichen Gründen "Sterneküche" - wird es bei der attraktiven Finanzbuchhalterin erneut bodenständig deftig:

Motto: "Westfälisch & deftig"

Vorspeise: Reibekuchen süß und herb auf PumpernickelHauptspeise: Saftiger Braten / Kartoffelgratin / Rosenkohl aus der PfanneNachspeise: Cheesecake und Vanilleeis mit Crunch

Reibekuchen auf Pumpernickel (Kerstins "Angstgegner": "Das ist mein erstes Brot ever") mit einer Beilage aus Lippischer Leberwurst und Apfelmus - das entlockt wohl nur eingefleischten Westfalen wie Blumenhemd-Träger und Dauerplauderer Hartmut (55) Begeisterungsseufzer. Den Schweinebraten findet er "bombastisch, strunzig, glitschig - einfach astrein".

Der Aperitif fällt bei Fabian durch: "Schmeckt nach Bonbons beim Kranksein"

Je euphorischer vor allem Hartmut und Stefan werden, desto weniger kommt aus Fabis Ecke. Und bei allem konstant zelebrierten Selbstbewusstsein ("Beim Cheesecake bin ich der Pro Nr. 1") lässt sich ihm in einem Punkt zustimmen: Viermal in einer Woche Schmorbraten mit Kartoffel- und Gemüsebeilage als Hauptgericht lässt eher an Wirtshaus als "Perfektes Dinner" denken.

Bei Kerstin kommen zur farblosen Vorspeise noch erstaunlich blasse Tomaten zum Rosenkohl und gekaufter Packungs-Crunch ("Aber Bio!") ins Vanilleeis. "Geil, wie beim Italiener", lobt sich die Gastgeberin selbst. Nicht so Fabi: "Mit künstlichem Vanille-Aroma habe ich Probleme." Auch am Limencello-Spritz zum Aperitif stört sich der Chefkritiker: "Schmeckt nach Bonbons beim Kranksein."

"Als Freunde würde ich euch nicht bezeichnen"

Ob Fabi wirklich ein solcher Stratege sei und sich nie einfach so mal fallen lasse, will der stets krampfhaft entspannte Hartmut von Fabi wissen. "Bin schon planungsbedürftig und auch kritisch", entgegnet der Gourmet, der an seinem Abend unter anderem Kartoffeln in Tonerde, Fasanenbrust und mit weißer Schokoladen-Ganache gefüllte Himbeeren kredenzt hatte. Darauf skeptische Blicke und widersprüchliche Aussagen: "Wir haben uns alle ein bisschen lieb", beschwört Hartmut die Harmonie. "Als Freunde würde ich euch nicht bezeichnen", rückt die lakonische Nicole die Atmosphäre wieder zurecht.

Wirklich emotional wird es erst zum Schluss: Da geht mit 35 Punkten Fabis Rechnung wie anvisiert auf. Was er vermutlich nicht geplant hat, sind Freudentränen: "Jetzt habe ich doch etwas Pipi in den Augen." Was Hartmut ("Machst du wirklich nie was Spontanes?") zu einem letzten Ratschlag inmitten der etwas bedröppelten Runde motiviert: "Wenn du heulen möchtest - heul' doch!"