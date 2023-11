"logo!"-Moderator Sherif Rizkallah informiert sich aus erster Hand: Wie fühlt es sich an, ständig Hunger zu leiden? Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte reist der Journalist für das KIKA-Format nach Madagaskar, um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Was muss sich ändern?

"Hunger darf es auf dieser Welt im 21. Jahrhundert nicht mehr geben" - eine Wunschvorstellung, die nicht nur Volker Türk, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, hegt. Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November reist "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah für das KIKA-Format "logo! extra: Wenn Kinder hungern" (Montag, 20. November, 19.25 Uhr) unter anderem nach Genf, um mit dem Experten über die brisante Thematik zu diskutieren. "Es wird nicht genug getan, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen", kritisiert Türk im Interview mit dem Sender. Daran müsse jeder arbeiten.

Mehr als 700 Millionen Menschen auf der Welt - darunter befinden sich sehr viele Kinder - leiden Hunger. Madagaskar ist ein besonders berührendes Beispiel für die prekäre Lage weltweit. Journalist Rizkallah reiste an den Brennpunkt und spricht in der Sendung am Montag mit Kindern und ihren Familien in Madagaskar, um herauszufinden, welche Auswirkungen die Hungersnot auf ihr Leben hat und wie Organisationen vor Ort versuchen, die Situation für die Menschen zu verbessern.

"logo!" widmet eine ganze Sendung der Hungersnot weltweit

"Essen oder Schule?', das sollte im 21. Jahrhundert keine Frage mehr sein. An keinem Ort der Welt. Doch leider sieht die Realität anders aus", gibt Rizkallah einen entscheidenden Denkanstoß. "Tag für Tag müssen Kinder im Süden Madagaskars mit weniger als einer Mahlzeit auskommen."

Im Rahmen der Doku wird auf diverse Versäumnisse von Politik und Gesellschaft eingegangen. Denn bereits 2015 hat sich die Weltgemeinschaft das gemeinsame Ziel gesetzt, bis 2030 dafür zu sorgen, dass weltweit niemand mehr Hunger leiden muss. Nur ist mittlerweile bereits die Hälfte der Zeit rum - und verändert hat sich noch nicht allzu viel ... "Es ist so wichtig, dass wir alles daransetzen, dass das eines der großen Ziele ist. Nicht nur im Hinblick auf 2030, sondern auch darüber hinaus", fordert Volker Türk.

Einige Interviewsequenzen mit Türk gibt es am Montag, 20. November, im Rahmen der "logo!"-Sendung um 19.50 Uhr bei KiKA zu sehen. Ab Donnerstag, 16. November, 15.00 Uhr, steht das Format "logo! extra: Wenn Kinder hungern" bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.