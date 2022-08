"Ich habe mich auf mein Glück vorbereitet", verriet die einstige Fitness-Ikone Jane Fonda, die noch im hohen Alter an ihrer Hollywoodkarriere arbeitet, jetzt in einem Interview. Sie drehte alleine dieses Jahr drei Filme und fungierte zum ersten Mal als Sprecherin für einen Animationsfilm.

Es gibt nichts, was sie nicht kann: Ob als Fitness-Ikone, Leinwand-Star oder leidenschaftliche Aktivistin - Jane Fonda hat mit 84 Jahren ein bewegtes Leben hinter sich. Doch auch im hohen Alter ist die zweifache Oscar-Gewinnerin noch längst nicht am Ende ihrer beispiellosen Karriere angelangt. Gerade macht sie wieder einmal von sich reden: Im Animationsfilm "Luck" (ab 5. August bei Apple TV+) verleiht Jane Fonda ihre Stimme einer Drachen-Dame namens "Babe". Es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass Fonda als Sprecherin einer Trickfigur arbeitet. Wie die Schauspielerin jedoch jetzt gegenüber der Agentur teleschau klarstellte, wird es nicht das letzte Mal sein, denn sie schwärmt von dem Job: "Was ich am meisten am Synchronsprechen liebe, ist, dass ich mir keine Gedanken um mein Aussehen oder meine Haare machen muss." Herrlich sympathisch!

Die überzeugte Single-Frau war während ihrer langjährigen Karriere insgesamt dreimal verheiratet und spielte in unzähligen Filmen mit, darunter Kult-Streifen wie "Barbarella" (1968) und "Barefoot in the Park" (1967). Jane Fonda ist gefragt in Hollywood - und das bis heute! "Schon verrückt", gibt die Leinwand-Legende gegenüber teleschau zu. "Ich bin fast 85 Jahre alt und habe alleine dieses Jahr schon drei Filme gedreht. Wenn mir das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich denjenigen für verrückt erklärt."

Für ihren Erfolg hat die einstige Fitness-Ikone hart gearbeitet - und auch ihr jugendliches Aussehen kommt nicht von ungefähr. Die 84-Jährige stellte mit scharfem Blick klar: "Ich habe mich auf mein Glück vorbereitet. Ich habe mich gesund ernährt und bin deshalb gesund geblieben. Ich habe trainiert und bin deshalb fit geblieben. Aber das Wichtigste ist, dass mein Kopf und mein Gedächtnis noch super funktionieren." Und das wird hoffentlich auch noch lange so bleiben. Am 21. Dezember wird Jane Fonda 85 Jahre alt.