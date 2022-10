"Shenmue 3", "Half-Life: Alyx" und andere Titel, die Gamer (zu) lange auf die Folter gespannt haben: Diese Spiele haben den Begriff "Release-Verspätung" ins Absurde gesteigert. Doch nicht immer galt: Was lange währt, wird endlich gut ...

Wenn es mal wieder etwas länger dauert: Wer glaubt, er hätte lange auf die Veröffentlichung von "Legend of Zelda: Breath of the Wild" oder auf "Half-Life: Alyx" warten müssen, der kennt die wahren Verspätungs-Meister noch nicht. Selbst der als Bummelanten-König gehandelte Action-Duke aus "Duke Nukem Forever" beugt in Ehrfurcht das Haupt, wenn die "Vaporware"-Meister kommen. Und dabei waren längst nicht alle Ergebnisse das lange Warten wert...