Sarah "Dingens" Knappik ist zurück! Und mit ihr vorerst neun weitere Trash-TV-Größen, die die Vorhut für die vierte Staffel von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) bildeten. Mit dabei: "Flitzekacke-Freude" und sonstige verstörende Offenbarungen.

"Wir schreiben Fernsehgeschichte." Die Teilnehmer der vierten Staffel von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) haben sich viel vorgenommen. Und, Ehre wem Ehre gebührt, die ersten zehn Reality-Insulaner gaben zum Auftakt gleich richtig Gas! Was durch ungewohnt aufrichtige Harmonie - "Ich habe fast Flitzekacke vor Freude", gestand Serkan Yavuz (30) bei der Ankunft - ins Rührseelige zu kippen drohte, machten erste Ansatz-Intrigen und verstörende Einblicke bis an die Schmerzgrenze locker wett.

Und dann ist da natürlich die Besetzung! "Das ist der beste Cast aller Zeiten und von allen, die noch kommen werden." Die Frau, die das sagte, weiß, wovon sie spricht. Ja, Sarah "Dingens" Knappik (36), berühmt-berüchtigt seit "GNTM" (2008) und vor allem dem legendären RTL-Dschungelcamp von 2011, ist zurück. Als glückliche Mama, aber ungebremst euphorisch in der Selbstwahrnehmung. "Es gab Tage, da reichte es, bei Google 'Sa...' einzugeben und es kam gleich 'Sarah Knappik'." Oder, wie es der beileibe selbst nicht schüchterne Matthias Mangiapane (39) formulierte: "Sarah hat ein Selbstbewusstsein wie ein 40-Tonner mit Anhängerkupplung."

Paul Janke is back: Der "Inbegriff des deutschen Womanizers!"

Knappik on the Beach, Mangiapane unter Palmen. Und dann auch noch Rosenkavalier Paul Janke (41)! Der ist nach eigenem Bekunden der "erste und einzig wahre 'Bachelor'" und der Mit-Insulanerin Antonia Hemmer (22, Siegerin von "Sommerhaus der Stars") zufolge "der Inbegriff des deutschen Womanizers". Haben da die anderen überhaupt Chancen auf die 50.000 Euro Siegprämie?

Es sind also echte Hochkaräter der Trash-TV-Szene am Start. Dazu zählt auch Manni Ludolf (60). Der ist es als TV-Schrotthändler gewohnt, mit eher minderwertigem Material zu werkeln. Auch sein schattenfrei sonniges Wesen ("Geil, geil, Partytime!") lässt ein intaktes Immunsystem gegen Intrigen, Gezänk und üble Nachrede vermuten. Zwar fliegt Manni gerne als putzig plappernder Mützenschlumpf unter dem Radar, aber seine komplette Schmerzfreiheit macht ihn mindestens zum Außenseiter-Tipp.

Für einen Euro Gage: Serkan Yavuz ist das Super-Schnäppchen

Schwer zu beachten: Serkan Yavuz! Er ist "Kampf der Realitystars"-Fanboy, verfolgte alle Staffeln - und bei jeder trieb ihn die Frage um: "Wie haben es die Pappnasen vor mir in das Fermat geschafft." Jetzt ist er nicht nur ebenfalls dort gelandet, sondern durfte auch noch als Erster von Bord gehen. Auch an einem anderen speziellen Ort ging für ihn ein Lebenstraum in Erfüllung: "Ich habe die Ehre, meinen eigenen Dolores, wie ich ihn nenne, unter derselben Dusche zu schrubben wie damals Ronald 'Richter Gnadenlos' Schill seinen Lötkolben. Das ist ... ich bin im Paradies!"

Yavuz ist gerne und zudem fast freiwillig dabei, denn er bekommt von RTLZWEI einen einzigen Euro Gage. Bei dieser erschütternden Offenbarung hörte der Spaß für Mangiapane und Janke auf: "Dafür hätte ich mich nicht verkauft."

Uschi Hoipf präsentiert "die Glocken von Rom"

Auch Antonia Hemmer (22) muss man im Auge behalten. Eine Frau, die es schaffte, sich nach dem Sieg im RTL-"Sommerhaus" von ihrem Damals-noch-Partner, dem Bauern Patrick, zu trennen, weil der sich vom Traum- zum Alptraummann wandelte, muss doch was auf dem Kasten haben. Eine Dame der klaren Worte ist sie auch, wie Ur-Bachelor Janke direkt nach seiner Ankunft feststellte: "Willst du dich nicht mal ausziehen?"

Das - Ausziehen - tat dann leider Uschi Hopf. Die unglaublicherweise 81-jährige Rentnerin ("Ich arbeite nix mehr und genieße es sehr.") hat beim Angebot für "Kampf der Realitystars" wohl nicht so genau zugehört und/oder das Kleingedruckte ausgelassen. Die Ex-"Hot oder Schrott"-Testerin kennt weder frühere Staffeln noch das Konzept, von den Mitbewohnern ganz zu schweigen. Dass permanent Kameras jeden Winkel ausleuchten, hat "die verrückte Nudel" (Antonia Hemmer) nicht verinnerlicht. Sonst wäre sie nicht splitterfasernackt in den Pool geglitten. Das waren dann für einige der Offenbarungen zu viel. "Uschi, Liebelein, ich hab die Glocken von Rom gesehen", teilte Mangiapane seiner "Allestester"-Kollegin mit, Ingrid Pavic dichtete flötend "Uschi, wir sehen deine ..."

Früher Ausrutscher

Daisy Dee (53), ehedem VIVA-Moderatorin der glorreichen 90-er, Ex-Firmenchefin (Booya Music) und laut eigenen Angaben "Stylistin von 90 Prozent der Rapper in Deutschland", muss sich bei ihrer Reality-Premiere erst noch warmlaufen. Immerhin zeigte sie beim Safety-Spiel im Glibbermatsch vollen Körpereinsatz, landete aber keinen Sieg.

An Ingrid Pavic, nach eigenen Angaben "ewige 25", muss man sich leider nicht gewöhnen. Sie schaffte nach rund 120 Sendeminuten das, was ihr 2011 bei "Big Brother" erst nach 120 Tagen gelang: rausfliegen. Das Drama hatte sich früh angekündigt: Schon beim Anlanden stolperte sie über ihre Plateau-Riemchensandalen und warf sich Ein-Euro-Kofferträger Yavuz quasi vor die Füße.

Sarah Knappik schießt Freundin Ingrid Pavic ab

Aus und vorbei. "Irgendwie hat's nicht gepasst", grübelte sie. Das lag vor allem an Sarah Knappik und Kiez-König Daniel Schmidt (38). Die stießen als erste Neuankömmlinge zum Sala-Stammoktett und durften deshalb den ersten Kandidaten eliminieren. Nun ist Knappik nach vielen mehr oder weniger geglückten Reality-Selbstversuchen ein Trash-Profi. Schmidt ist Chef vom "Elbschlosskeller" auf der Reeperbahn, "Europas asozialster Kneipe", wie er stolz verkündete. Als solcher hat er zwar "in echt" schon wesentlich Schlimmeres als Mangiapane in Panik oder Hopf nackt erlebt ("Ich wurde mit dem Schlachterbeil angegriffen!"), von TV-Reality aber keine Ahnung.

Deshalb ergab er sich bei der Meinungsfindung, wer denn nun fliegen solle, auch ganz der cleveren Manipulation der laut Abstimmung an der "Wand der Wahrheit" bekanntesten Reality-Insulanerin Sarah Knappig: "Wer mich nicht kennt, hat im Wald gelebt." Und die meinte erst, Paul Janke müsse es treffen. "Der verkraftet's am leichtesten, für den läuft's ja gut." Blöd nur, dass sich Paul im Glibbergame (mit Partner Manni) als "größter Schleimer" erwies und sich die Immunität sicherte.

Es musste ein anderes Opfer her, eines des geringsten Widerstands: "Du bist ne coole Lady, du hast ein gutes Herz", schmeichelte Sarah ihrer Ex-Gefährtin ("Wild Girls auf High Heels") Ingrid erst und schubste sie dann - zack die Bohne - Richtung Abflug. Wer solche Freunde hat ...