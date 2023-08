Fernsehunterhaltung à la "Among Us": Wem kann man vertrauen - und wer ist ein Verräter? Mit "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" präsentiert RTL ab Mitte September einen Reality-Krimi-Hit aus den Niederlanden, moderiert von Sonja Zietlow.

Wenn man selbst die Wahrheit kennt, kann anderen beim Lügen zuzuschauen durchaus Spaß machen: In den Niederlanden feierte das ursprüngliche Format "De Verraders" erfolgreich Premiere, inzwischen wurde es in 25 TV-Märkten weltweit lizenziert - und ist ab 20. September auch im deutschen Fernsehen zu sehen: RTL präsentiert seine neue Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" (immer mittwochs, 20.15 Uhr) und verspricht ein "aufregende[s] Spiel um Schein und Sein". Moderiert werden die insgesamt sechs Folgen von RTL-Urgestein Sonja Zietlow (unter anderem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!").

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen in der Reality-Krimi-Show "durch raffinierte Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen in Atem gehalten" werden. Zuständig für das Entertainment sind 16 Prominente, die in einem Schloss in Frankreich die Wahrheit nach Belieben verbiegen, um sich den Silberschatz im Wert von 50.000 Euro zu sichern.

Zietlow entscheidet: Wer ist Verräter, wer ist Loyaler?

Im Zentrum der Show steht der Runde Tisch. Während alle Spielerinnen und Spieler Augenbinden tragen müssen, kommt Sonja Zietlow die Aufgabe zu, drei Verräter auszuwählen, die für den Rest anonym bleiben. Die Idee: Während das TV-Publikum die Identität der Verräter kennt, tappen alle anderen, die sogenannten Loyalen, im Dunkeln. Zuschauerinnen und Zuschauer werden auf diese Weise zu allwissenden Beobachtern, die sich an den Täuschungen, Manipulationen und der List der Teilnehmenden erfreuen sollen.

Die Verräter sind also in der Unterzahl, aber im Vorteil. Dieses Prinzip kennen manche vielleicht vom in der Pandemie beliebten Online-Gesellschaftsspiel "Among Us". Bei "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" wird in jeder Runde ein Loyaler eliminiert. Allerdings können sie ihrerseits von den Loyalen enttarnt werden. Wer bleibt am Ende übrig?