Seit Jahren wird über eine Wiedervereinigung der Girlgroup Monrose spekuliert. Jetzt könnte es erstmals konkret werden. Bei einem Auftritt in der ZDF-Show "Music Impossible" machte Senna Gammour eine vielsagende Andeutung.

"Ich komme nicht, um zu gewinnen, ich komme, um zu zerstören", sagte Senna Gammour vollmundig eingangs ihres Auftritts in der ZDF-Show "Music Impossible - Mein Song. Dein Sound". Am Ende stimmte beides nicht. Die 43-jährige Sängerin hatte ihr Duell gegen Volksmusik- und Schlagerstar Stefanie Hertel durchaus gewonnen. Dafür hatte sie nichts Sichtbares zerstört, sehr wohl aber Hoffnungen geweckt: nämlich auf eine Band-Reunion, die einer kleinen Sensation gleichkäme.

Als es galt, vor Live-Publikum in einem Berliner Club das Ergebnis ihrer Selbst-Neuinterpretation vorzustellen ("Like A Lady" im Volksmusikstil), wurde Senna von Show-Gastgeber Conchita Wurst gefragt, wann sie den alten Monrose-Hit das letzte Mal gesungen habe. Die Antwort nach kurzem Nachdenken: "Uhh. Als wir uns getrennt haben, 2011."

"Wenn die Mädels das im Fernsehen sehen ..."

So lange ist eine der erfolgreichsten deutschen Castingbands bereits Geschichte. Aber vielleicht ist das letzte Kapitel doch noch nicht geschrieben. Denn was die 43-jährige gebürtige Frankfurterin dann sagte, dürfte Monrose-Fans aufhorchen lassen. "Monrose ist Mandy, Bahar und Senna", gab die Sängerin zu verstehen. Sie versuche, als Solistin ihr Bestes zu geben, um dem Song gerecht zu werden. "Wenn die Mädels das im Fernsehen sehen, dass sie ein wenig stolz sind. Und wer weiß, was Ihr da verursacht habt ..."

Vielsagend blieb die Andeutung im Raum stehen. Conchita Wurst rang nach Luft: "Okay ... Damit habe ich nicht gerechnet." Vertieft wurde das Thema dann nicht mehr. Doch ein Comeback der dreiköpfigen deutschen Girlgroup scheint nun zum Greifen nah.

Bahar Kizil schloss 2022 mit dem Kapitel Reunion ab

Monrose waren 2006 aus der fünften Staffel der Castingshow "Popstars" hervorgegangen. Mandy Capristo, Senna Gammour und Bahar Kizil hatten Hits wie "Shame", "Hot Summer" und eben "Like a Lady" vom letzten Studioalbum "Ladylike", das kommerziell allerdings unter den Erwartungen blieb. Der Plattenvertrag wurde nicht verlängert. Ab 2011 ging das Trio getrennte Wege. Alle drei Sängerinnen starteten Solokarrieren.

Zuletzt hatte Bahar Kizil 2022 in einer Instagram-Fragerunde Comeback-Hoffnungen einen Dämpfer verpasst. Die Sängerin schrieb auf eine entsprechende Fan-Frage: "Ich war sehr lange dafür. Aber da stand ich leider alleine mit meinem Wunsch. So langsam habe ich auch damit abgeschlossen."