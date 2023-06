Die Quizshow prägt den ARD-Vorabend: Nun hat "Wer weiß denn sowas?" mit Moderator Jörg Pilawa sowie den Ratefüchsen Elton und Bernhard Hoëcker den eigenen Quotenrekord gebrochen, so einen hohen Marktanteil hatte noch keine Staffel zuvor.

Seit Jahren bewährt sich "Wer weiß denn sowas?" im ARD-Vorabend, nun setzte die Quizshow mit einem Quotenrekord noch einen drauf: So erfolgreich wie in der zu Ende gehenden neunten Staffel war die Sendung mit Moderator Kai Pflaume sowie den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton noch nie. Ein Marktanteil von im Schnitt 19,0 Prozent (Daten bis einschließlich 1. Juni 2023) bei allen Fernsehenden bedeutete eine Verbesserung des bisherigen Rekords aus dem Jahr 2020 um einen Punkt. Durchschnittlich schalteten 3,312 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Einen weiteren Bestwert erzielte "Wer weiß denn sowas?" in der jungen Zielgruppe: Unter den 14- bis 49-Jährigen fuhr das Pilawa-Quiz im Schnitt 10,2 Prozent Marktanteil ein.

139 neue Folgen wurden seit dem 26. Oktober 2022 ausgestrahlt, doppelt so viele Prominente rätselten mit Elton und Hoëcker. Am Freitag, 2. Juni, um 18 Uhr verabschiedet sich das Quiz vorerst in die Sommerpause. Zum Abschluss sind Schauspieler Jürgen Vogel und Schauspielerin Aybi Era zu Gast.

ARD-Koordinator: "Aus dem Vorabend nicht mehr wegzudenken"

"Der Staffelauftakt war bereits fulminant: Mit einem 25-stündigen Quizmarathon sind Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton Ende Oktober in die neunte Staffel gestartet", blickt Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend, auf die aktuelle Staffel zurück. "Fulminant" gehe "Wer weiß denn sowas?" nun auch mit einem Quotenrekord in die Sommerpause. "Das Wissensspiel ist bei Jung und Alt beliebt - und aus dem Vorabend nicht mehr wegzudenken", wird Beckmann in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert.