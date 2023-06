Um den Datenschutz für die Nutzer besser zu gewährleisten, hat WhatsApp neue Funktionen eingeführt. So können unter anderem Spam- und Scam-Anrufe stummgeschalten werden.

Gerade bei Cyberkriminalität wird der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp gerne genutzt, um Menschen hinters Licht zu führen. Neben sogenannten Phishing-Nachrichten nutzen Cyberkriminelle dabei auch Spam- und Scam-Anrufe. Doch nun gibt es die Möglichkeit, sich davor zu schützen, wie das Unternehmen jetzt bekannt gab,

"Diese Anrufe werden zwar in deiner Anrufliste angezeigt, falls es sich um eine wichtige Person handelt, es erfolgt aber kein Klingeln auf deinem Telefon", heißt es in einer Pressemitteilung von WhatsApp. Dadurch werden Anrufe direkt vorsortiert. Um die Funktion zu nutzen, müssen User im Eingangsmenü auf die drei Punkte und danach "Einstellungen" wählen. Anschließen muss auf das Feld "Datenschutz" geklickt werden. Im nächsten Schritt können Nutzer den Bereich "Anrufe" betätigen und "Anrufe von Unbekannt stummschalten" aktivieren.

What'sApp: Neuer "Datenschutz-Check"

Aber auch ein "Datenschutz-Check" kann ab sofort durchgeführt werden. "Die Funktion führt euch Schritt für Schritt durch wichtige Privatsphäre-Einstellungen und hilft euch dabei, das passende Schutzniveau zu wählen - alles an einem Ort", teilte WhatsApp ebenfalls in der Pressemitteilung mit. Sobald in den Privatsphäre-Einstellungen der "Check starten"-Button getätigt wird, werden User durch Einstellungen navigiert, "die die Sicherheit eurer Nachrichten, Anrufe und persönlichen Daten erhöhen".