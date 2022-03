Mit ihren Enthüllungen über Facebook stieß die Whistleblowerin Frances Haugen im vergangenen Jahr eine Debatte über die soziale Verantwortung des US-Konzerns an. Nun äußerte sie sich erneut zu ihrem früheren Arbeitgeber.

Die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen hat auf der Medienmesse SXSW erneut über ihren ehemaligen Arbeitgeber gesprochen. "Facebook weiß schon lange, dass seine Entscheidungen, um den Profit zu maximieren, Menschen weh tut", bekräftigte die frühere Mitarbeiterin des US-Konzerns. "Dass Kinder sich selbst weh tun, sie zu Selbstmorden beitragen, es ethnische Konflikte anheizt auf der Welt." Für sie sei klar: "Facebook hat Blut an seinen Händen."

Im September des vergangenen Jahres hatte Haugen der internationalen Tageszeitung "The Wall Street Journal" zunächst anonym interne Dokumente zugespielt, die den manipulativen Einsatz sowie die negativen Auswirkungen von Facebook auf seine Nutzerinnen und Nutzer belegen. Anfang Oktober gab sie sich erstmals zu erkennen und erhob erneut schwere Vorwürfe gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Die von ihr veröffentlichten Dokumente zeigten, dass Facebook wiederholt "Wachstum über Sicherheit" gestellt habe, erklärte Haugen damals.

Haugen: Facebook in nicht-westlichen Ländern zu präsent

Nun übte sie abermals Kritik an den Vorgehensweisen des Unternehmens. Facebook sei in nicht-westlichen Ländern omnipräsent. Laut Haugen nutzen viele Menschen in Ländern außerhalb der USA und Europa im Internet nahezu ausschließlich das soziale Netzwerk. Sie warnte: "Wenn wir über Falschinformation in den USA und Europa reden, müssen wir sehen, dass wir noch die Wahl haben - Millionen andere haben diese Wahl nicht."

Haugen schlug zudem vor, Nutzerinnen und Nutzer zukünftig dazu aufzufordern, Artikel zu lesen, bevor sie diese teilen. Zudem sei es essenziell, dass wieder mehr Menschen statt Algorithmen dabei zum Einsatz kommen, die Seite nach Falschmeldungen und problematischen Inhalten zu filtern.