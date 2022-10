Am Wochenende sorgte Kanye West bereits auf der Pariser Fashion Week für Schlagzeilen: Er feierte bei Präsentation der Sommer-Kollektion des Modelabels Balenciaga seine Premiere als Laufstegmodel. Doch auch in eigener Sache war der Rapper und Designer unterwegs: West präsentierte bei einer eigenen Veranstaltung seine neue Yeezy-Kollektion und trat dort mit einem Longsleeve auf, auf dessen Rückseite "White Lives Matter" zu lesen war.

Der von West verwendete Slogan, eine Aneignung der Parole "Black Lives Matter", mit dem Schwarze gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt protestieren, wird vor allem von rechtsextremen und rassistischen Organisationen wie dem Ku-Klux-Klan verwendet und als "Hassparole" eingestuft.

Kanye West and Candace Owens wearing “White Lives Matter” shirts at his fashion show in Paris. pic.twitter.com/eJekZ8cGhe