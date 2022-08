André (47) beendet die Lüneburg-Woche so, wie sie begonnen hat: mit Tränen in den Augen und glücklichen Gesichtern. Die vergangenen fünf Tage finden einen emotionalen Abschluss mit einem selbst komponierten Lied und einem Hauptgang auf Sterne-Niveau ...

Der Fisch-Feinkost-Verkäufer André öffnet nervös die Tür zum historischen Torschreiberhaus zu Lüneburg, in dem er es sich gemütlich gemacht hat. Schon in der Früh kommen ihm vor Aufregung die Tränen, als er den von seinem Lebensgefährten liebevoll dekorierten Tisch präsentiert: "Ich bin ein emotionaler Mensch." Da hilft nur eins: "Ich glaube, ich muss einen Sekt trinken." Schließlich hat er viel vor:

Vorspeise: Lachs im Ilmenau-Wasser gebeizt / "Du alter Lumb" / Thunnus mit Schweizer Trüffel / "Locken Creme"

Hauptspeise: Rinderfilet im Gold der Stadt / Rucola / Spargel / Parmesan / Kartoffel

Nachspeise: Frische Erdbeeren mit "Creme brûlée" mal anders / AvoMaLiSa-Creme / Königinnen-Creme

Das Rinderfilet bettet er in Salz, Pfeffer, Speck und Kräuter. Die Gäste dürfen später beim Öffnen der Salzkruste dabei sein. "Der Geruch alleine", schwärmt André von seiner Zubereitungsart. "Das ist ein Orgasmus für die Nase."

Kirsten genießt den gebeizten Lachs: "Spannend mit dem Gin"

Doch zuerst kommt die Vorspeise. Auf dem Teller richtet André in Gin gebeizten Lachs, Thunfisch-Tatar und panierten Lumb an. "Das ist spannend mit dem Gin", genießt Kirsten (44) den ersten Bissen. Als André die Entstehungsgeschichte des Schweizer Trüffels erzählt, vergeht Marius (39) kurz der Appetit: "Ich hatte keinen Hunger mehr auf das Tatar, als er erzählt hat, dass der Schweizer Trüffel Frischkäse ist, der aus Versehen runtergefallen ist. Und nach Wochen haben sie gemerkt, dass das ausgetrockneter Frischkäse ist." Den lässt er lieber liegen.

Wie versprochen dürfen die Gäste vor dem Hauptgang beim Öffnen der Kruste zusehen. "Das war eher Show-Cooken als dass dieser Salzpanzer wirklich irgendeinen Sinn hatte", versteht Marius den Aufwand nicht. Auch die tagelang gekochte Jus ist für ihn keine Sensation: "Er hat an Tag 1 angefangen und wir haben heute Tag 5, und der gute Mann ist die ganze Zeit am Kochen."

Kirsten und Hannah kommen beim Fleisch fast die Tränen

Wenigstens ist Kirsten begeistert: "Die Hauptspeise war so lecker, dass Hannah und mir fast die Tränen gekommen sind." Hannah (25) fügt hinzu: "In meinen 25 Lebensjahren habe ich wirklich noch nie so ein gutes Fleisch gegessen." Ihr Fazit: "Die Hauptspeise war wie aus einem Sterne-Restaurant."

"Ich habe ein Abschlusslied gedichtet", überrascht Sängerin Hannah die Gruppe. Die Gitarre hat sie dabei. "Der Moment, wo Hannah die Gesangseinlage gemacht hat am Tisch, war für mich wieder sehr berührend", wischt sich Tine (53) die Tränen aus den Augen.

Trotz Avocado-Creme gewinnt André die Dinner-Woche

Dann kommt der letzte Gang der Woche: Macadamia-Creme, Crème brûlée und Avocado-Mango-Limette-Sahne-Creme. André meint: "AvoMaLiSa hört sich ein bisschen an wie Mona Lisa, und genauso fein schmeckt die Creme auch." Das sieht Tine ganz anders: "Die war fehl am Platz. Das hat das ein bisschen zerstört." Denn den Rest findet sie lecker. Das Highlight ist einstimmig die Königinnen-Creme mit Macadamia.

Für Kirsten und Hannah war das Dinner perfekt, deshalb sahnt André mit 38 Punkten die 3.000 Euro ab. "Ich bin ein bisschen überwältigt", kommen dem emotionalen Dinner-Gewinner wieder die Tränen.