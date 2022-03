Mit dem Krieg in der Ukraine vollzog die Bundesregierung eine Kehrtwende in der Sicherheits- und Außenpolitik. Eine Dokumentation aus der Reihe "ZDFzeit" beleuchtet nun die Hintergründe.

Es war ein historischer Tag in der deutschen Politik: Am Sonntag, 27. Februar, verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Sondersitzung im Bundestag zum Krieg in der Ukraine eine Finanzspritze von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik bedeutete dies nicht weniger als eine Wende um 180 Grad. Zweieinhalb Wochen nach der geschichtsträchtigen Entscheidung widmet sich nun eine ZDF-Doku den Hintergründen und Auswirkungen für Deutschland und die Welt: "ZDFzeit: Kehrtwende in Berlin. Waffen, Schulden, Wohlstand" ist am Dienstag, 15 März, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Im Rahmen der 45-minütigen Dokumentation treffen die Filmemacherin Andrea Maurer und ihr Kollege Steffen Haug hochrangige Politiker sowie Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Gemeinsam ordnen sie die Ereignisse und die direkten Folgen für Wirtschafts- und Energiepolitik ein. Wie wird die Bundesregierung, die am Entscheidungstag gerade einmal 100 Tage im Amt war, auf die neuen Schulden reagieren? Warum änderten Angehörige verschiedener Parteien, von der Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock bis zum FDP-Finanzminister Christian Lindner so entschieden ihre Meinung? Und kann die Abgrenzung vom Russland Wladimir Putins tatsächlich als Chance für den deutschen Klimaschutz gesehen werden?

"Dieser Krieg ist im Bereich für die Energiepolitik auch eine Chance"

Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratzscher ist sich sicher: "Dieser Krieg ist im Bereich für die Energiepolitik auch eine Chance". Denn sie zeige, dass man schneller werden müsse, um "ans Ziel zu kommen, diesen Klimaschutz zu gestalten und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern schnell zu beenden."

Eine Woche später, am Dienstag, 22. März, 20.15 Uhr steht erneut der Angriff Russlands auf die Ukraine im Zentrum: In "ZDFzeit: Putins Wahrheit - Krieg, Lüge, Wahnsinn" analysiert Florian Huber unter anderem Bereiche wie Wirtschaft, Demokratie, Bündnispolitik und politische Opposition im Hinblick auf die deutsch-russischen Beziehungen.