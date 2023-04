Fans der ARD-Serie "Sturm der Liebe" dürfen sich auf neue Gesichter freuen: Die Schauspieler Belina Mohamed-Ali und Maurice Lattke sind ab Juni mit dabei.

Frischer Wind bei "Sturm bei der Liebe": In den vergangenen Jahren änderte sich immer mal wieder der Cast, die Serie erfreute das Fernsehpublikum mit etlichen neuen Gesichtern - jetzt geht es damit weiter. Mit Belina Mohamed-Ali und Maurice Lattke stoßen zwei neue Schauspieler zur Serie.

Belina Mohamed-Ali wird ab Folge 4.043 (Donnerstag, 1. Juni, 15.10 Uhr, Das Erste) in "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Erst vor kurzem war sie im ZDF-Film "Extraklasse - On Tour" neben Axel Prahl und Katharina Thalbach zu sehen. Die Schauspielerin verkörpert in der ARD-Serie Imani Kariki, die an den Fürstenhof kommt, um Investoren für ihr Start-up zu gewinnen. "Imani ist eine ehrgeizige, mutige und liebenswerte Frau", beschreibt Mohamed-Ali ihre Figur, "sie kommt mit großen Zielen an den Fürstenhof und bekommt mehr, als sie sich erhofft hatte."

Ab Folge 4.052 (Mittwoch, 14. Juni, 15.10 Uhr, Das Erste) darf sich das Publikum auf Maurice Lattke freuen. Er wird in die Rolle des jungen Otto von Arnsberg schlüpfen, der Noah (Christopher Jan Busse) auf dem Internat schikanierte. Nun muss er sich - ohne die finanzielle Unterstützung seines Vaters - alleine durchs Leben schlagen und taucht wegen Geldnot am Fürstenhof auf. "Das Leben hat Otto oft nicht fair behandelt, aber er hat gelernt, dass wahre Stärke nur durch Herausforderungen und das Eingestehen von Fehlern kommt", erklärte Lattke.

"Ein magischer Ort"

Für beide Neuzugänge ist das Engagement bei "Sturm der Liebe" etwas ganz besonderes. "Das Set meiner neuen Dreharbeiten ist wie ein magischer Ort, an dem ich mich vollkommen lebendig fühle", schwärmte Lattke, der für die Netflix-Produktion "Das Privileg" vor der Kamera stand, "die unglaublich netten und talentierten Menschen hier machen diese Erfahrung zu etwas Besonderem."

Und auch Mohamed-Ali erklärte: "An meinem ersten Tag war ich total überwältigt, wie herzlich ich in die 'Sturm-Familie' aufgenommen wurde. Es ist wundervoll, mit so vielen tollen Menschen zu arbeiten, und ich bin dankbar für dieses großartige Abenteuer!"