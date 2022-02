Elvis ist zurück - zumindest auf der großen Leinwand: Warner Bros. veröffentlichte jetzt den ersten Trailer zu Baz Luhrmanns Biopic über den "King of Rock'n'Roll".

Die Geschichte eines der bedeutendsten Künstler der Musikgeschichte - erzählt aus der Perspektive seines umstrittenen Managers: Das Filmstudio Warner Bros veröffentlichte jetzt den ersten Trailer zum lang erwarteten Biopic von Regisseur Baz Luhrmann ("Der große Gatsby"), in dem Colonel Tom Parker (Tom Hanks) als Erzähler der Geschichte von Elvis Presley (Austin Butler) zu hören ist. "So einige sehen wohl mich als den Bösen in dieser Geschichte hier", murmelt der Manager zu Beginn des Trailers.

Wie der über dreiminütige Clip zudem zeigt, deckt der Film wohl nicht nur einen Ausschnitt, sondern das gesamte Leben des "King of Rock'n'Roll" ab: Man sieht Szenen seiner Kindheit, einen seiner ersten großen Auftritte, von seinem berühmten 1968-Comeback-Special sowie aus seiner Zeit als Entertainer in Las Vegas in den 70er-Jahren.

"Elvis"-Hauptdarsteller: "Mensch in der Ikone finden"

Bei der Präsentation des Trailers gab Luhrmann einen Einblick, welchen Ansatz er für seine Filmbiografie wählte: "Die großen Geschichtenerzähler wie Shakespeare haben keine Biografien nacherzählt. Stattdessen nahmen sie ein Leben und benutzten es als eine Art Leinwand, um ein größeres Thema zu erkunden", erklärte der Regisseur: "Es gibt keinen besseren Hintergrund als Elvis' Leben, um das Amerika der 50er- und 60er-Jahre zu erforschen."

Auch Hauptdarsteller Butler äußerte sich über seine Rolle: Er wollte vor allem Elvis' Menschlichkeit herausarbeiten, erklärte der Schauspieler. "Er ist solch eine Ikone und musste Übermenschliches leisten. Über all die Jahre herauszufinden, wer er war und warum und den Mensch in der Ikone zu finden, war eine absolute Freude." Bereits 2019 verkündete Luhrmann, dass Butler die Rolle des "King of Rock'n'Roll" übernimmt, durch die Corona-Erkrankung von Tom Hanks im März 2020 verzögerte sich die Produktion aber. "Elvis" soll nun am 24. Juni in den USA anlaufen, ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest.