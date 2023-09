Johannes B. Kerner erinnerte sich bei "Neo Ragazzi" an seinen wohl verzweifeltsten Moment vor der Kamera.

"Ich war der Verzweiflung nahe, stark am Schwitzen": In der neuen ZDF-Talkshow "Neo Ragazzi" sprach Johannes B. Kerner über seinen wohl schlimmsten Moment in einer Live-Show. Talk-Gastgeber Tommi Schmitt machte VIVA-Legende Gülcan Kamps ein verfängliches Geständnis.