Zunächst schien die Chemie zwischen Schauspieler Andreas Günther und seinem Date Denise zu stimmen. Doch beim Thema Hund war Schluss mit lustig. Auch bei den anderen Promis des "First Dates"-Spezials lief es mäßig - mit Ausnahme eines ehemaligen DSDS-Gewinners.

Seit 2010 ist Andreas Günther beim "Polizeiruf 110" aus Rostock nicht mehr wegzudenken, und auch sonst läuft es beruflich für den Schauspieler rund. Nur liebestechnisch gäbe es Aufholbedarf, wie der 49-Jährige beim Promi-Spezial von "First Dates" (VOX) anmerkte. "Ich glaube, dass dieser Beruf nicht unbedingt günstig ist für ein harmonisches Beziehungsleben", mutmaßte der Mime mit der charismatischen Stimme. Optisch habe er zwar keinen exakten Typ, aber seine Partnerin solle nicht "drei Meter groß sein" und: "Sie sollte mich nicht erdrücken, wenn wir Liebe machen." Na dann!

Bei Lifecoach Denise traf weder das eine noch das andere zu. Direkt beim ersten Eindruck stellte Andreas fest, sie sei eine "sehr, sehr spannende Frau". Der 39-jährigen Kölnerin fiel hingegen direkt die kratzige Stimme ihrer Verabredung auf, was ihr Gegenüber in ihren Augen zu einem "richtigen Mann" mache. Der Promi-Status des Schauspielers blieb übrigens im Verborgenen: Einerseits erkannte Denise Andreas nicht, andererseits betonte sie, sie wolle ohnehin nicht den "Job-Andreas" kennenlernen.

Denise nennt Andreas' Zukunftpläne "realitätsfern"

Dem verheißungsvollen Start (Denise: "Er ist ein richtig cooler Typ!") folgte dann aber doch ein herber Dämpfer. Mit seiner alternativlosen Aussage, ein Hund sei für ihn ein No-Go, stieß Andreas sein Date vor den Kopf. Zwar zeigte Hundenärrin Denise Verständnis für ein Trauma Andreas' - sein Bruder war als Kind von einem Hund angefallen worden -, versuchte aber zu intervenieren: "Wenn ich sage, wir könnten das beheben?" Dem entgegnete Andreas: "Wie? Erschießen?" Was als Witz gedacht war, empörte Denise. "Für mich ist klar, Hund gehört zu mir. Ich werde ihn nicht für einen Mann abschaffen."

Nicht nur beim Thema Hund, auch beim Thema Lebensplanung gingen die Vorstellungen der beiden weit auseinander. Denise waren gemeinsame Visionen und Pläne wichtig, Andreas machte dagegen deutlich, "im Hier und Jetzt" zu leben und: "Ich will jetzt die Welt sehen, nicht mit 70." So viel Spontanität bezeichnete Denise "realitätsfern". Obwohl sie das Date "wundervoll" fand, sah der Lifecoach am Ende ebenso wenig eine Chance für ein zweites Date wie der Schauspieler.

"Mein erster Gedanke war 'Ach du sch***e!'"

Auch bei Ex-GNTM-Teilnehmerin Lucy Hellenbrecht lief es am Ende auf kein zweites Date hinaus, aber immerhin die Erkenntnis, einen sehr interessanten Menschen kennengelernt zu haben. Als der quirlige und völlig überdrehte Tim ins "First Dates"-Restaurant stolperte, war Lucy erst einmal überfordert: "Mein erster Gedanke war 'Ach du sch***e!'" Ihr Date plapperte nur so drauf los, während sich das eher reservierte Model zurückhielt.

"Ich mag es, dass du gerne zum Punkt kommst. Aber du bist anscheinend drei Gänge vor mir", musste sie zwischendrin durchschnaufen. Trotzdem wollte sie ihren Datepartner nicht negativ bewerten: "Tim ist einfach er selbst, das ist wahnsinnig interessant. Er ist in keiner Schublade drin, das ist krass." Er vereine viele Eigenschaften, die Lucy an einem Mann attraktiv finde, aber er sei "komplettes Chaos". Romantische Gefühle kamen letztlich von beiden Seiten nicht auf, ein zweites Date gab es folgerichtig nicht.

Ist Prince Damien ein Liebes-Happy-End vergönnt?

Zwischen "Momo"-Darstellerin Radost Bokel und Zahntechnikermeister Maurice funkte es ebenfalls nicht. Nach holpriger Vorstellungsrunde überraschte der 43-Jährige die Schauspielerin mit offenherzigen Geständnissen zu seinem Sexleben: "So ein bisschen Feuer muss immer brennen." Für die Schauspielerin war das allerdings kein Thema, das man beim ersten Date schon ansprechen sollte.

"Unter uns"-Star Bela Klenze wurde von seinem Date Johanna trotz Ständchen an der Gitarre und Plänen für ein zweites Date geghostet, bei Schlagerstar Vincent Gross und der BWL-Absolventin Liv gingen die Zukunftspläne zu weit auseinander. Sachbearbeiter Gerd und Komikerin Lisa Feller verlebten einen schönen Abend, konnten sich eine amouröse Verbindung aber nicht vorstellen. Dasselbe galt für Sportreporter-Legender Werner Hansch (84), der unter Tränen seine Einsamkeit gestand, und die 70-jährige Silvia.

Das einzige Happy End wartet womöglich auf Prince Damien. Der DSDS-Sieger von 2016 hoffte in der Datingshow von Roland Trettl auf den Startschuss für seine erste Beziehung. Mit Flugbegleiter Patrick sah der 30-Jährige seinen Geschmack getroffen, dieser sei "knuffig und süß". Hobbys (Tanzen, Freizeitparks) stimmten auch überein, und am Ende resümierte Patrick glücklich: "Ich glaube, es hätte mich nicht besser treffen können." Weil auch Prince Damien das so sah, folgten nach der TV-Show weitere Treffen - und vielleicht ja bald auch eine Beziehung.