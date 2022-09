Der Dating-Marathon geht in die zweite Runde. Auch in Folge 2 hält die Show "Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück" für die Reality-TV-Sternchen Filip Pavlović, Janine Pink und Eva Benetatou einige Überraschungen bereit. Zwischen Speed-Dating und Tantrakursen wird den Kandidaten einiges klar.

Nachdem der Auftakt der neuen Datingshow "Ready Steady Love - In 50 Dates zum Glück" für jeden der drei Reality-TV-Sternchen Filip Pavlović (28), Janine Pink (35) und Eva Benetatou (30) wenig zielführend war, kommen auch in der zweiten Folge Zweifel auf, ob sich bei diesem Experiment die wahre Liebe finden lässt - zumindest bei Yvonne-Voss-Darstellerin ("Köln 50667") Janine Pink.

Skeptische Blicke folgen in Richtung Kamera, als sie sich mitten in einem Dating-Tantra-Kurs wiederfindet. Die lauten, unkontrollierten Atemübungen der Teilnehmenden wirken auf die gebürtige Leipzigern "a bissl skurril". Ihr erster "Boy" kann trotz seiner "netten Aura" nicht ganz bei ihr punkten. Während die einen "richtig eskalieren" und "a paar Schmuddelfilmchen" zu drehen scheinen, fühlt sich die Influencerin immer unwohler in ihrer Haut: "Zwischenzeitlich kam ich mir wirklich a bissl doof vor."

Bei Janine Pink will einfach keine Stimmung aufkommen. Sie plagt der Hunger auf Pizza: "Die Musik war einfach so idyllisch wie beim Italiener." Da die 35-Jährige wohl doch eher Wert auf verbale Interaktion legt, zieht sie für sich das Fazit: "Ich will reden und nicht den Mund halten." Sie verlässt die Veranstaltung vorzeitig.

Dschungelkönig Filip ist "noch viel schöner als in den Medien"

Derweil kämpft sich der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlović durch die Startseite einer weiteren Dating-App. Er ist überzeugt: "Das ist für Ingenieure oder so". Der Fragebogen würde alles abfragen, nur "Wie oft gehst du auf Toilette" hätte noch gefehlt. Eines wurde schnell klar: Seine Zukünftige sollte am besten "nur Deutsch" sprechen. Mit "What to doing here, yes yes" und "freewilly" käme der 28-Jährige ohnehin nicht weit.

Schließlich matcht es doch: Die aufgeschlossene Psychologin Sophia ist "voll am Zittern", weil der Reality-Star auf sie "noch viel schöner als in den Medien" wirkt. "Ich finde es ganz gut, dass ich zeigen kann, wo es lang geht", witzelt die sympathische Brünette, während sie sich auf das Tretboot begeben. Pavlović ist begeistert.

"Sie hat Abitur, hat studiert. ich war nur in der Schule. Das ist ein großer Unterschied", gesteht der 28-Jährige dann doch leicht verunsichert. Mit charmanten Witzen überspielt er die Wissenslücken gekonnt. "Hätte nicht gedacht, dass es so cool wird", strahlt Pavlović übers ganze Geischt. "Die hat generell nicht so viel nachgedacht und war locker." Sollten sie sich wiedersehen, wird die ein oder andere Weißweinschorle getrunken.

Eva Benetatou fahndet nach "heißem Jogger"

Eva Benetatou zeigt indessen Initiative. Gemeinsam mit zwei Freundinnen macht sich die Ex-"Bachelor"-Bewerberin und Ex-"Sommerhaus"-Bewohnerin auf die Suche nach einem "heißen Jogger" in der Stadt. Kurzerhand hüpft ihre Freundin einem Mann im Anzug auf einem E-Scooter in die Quere: "Stopp, stopp, stopp!"

Der 28-jährige Alessandro kann sofort mit seinem "richtig coolen Style" überzeugen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich die jeweiligen Namen zu merken, tauschen die beiden dann doch ihre Nummern aus. Dass Eva bereits einen Sohn hat, ist für den gebürtigen Italiener kein Problem, unter der Prämisse, "mindestens ein eigenes dazuzubekommen".

Der Dschungelkönig wagt sich unterdessen unter anderem noch an mehrere Frauen gleichzeitig heran. Einen kleinen Highheel unter den Arm geklemmt, macht er sich auf, um womöglich beim Speed-Dating auf die Frau seiner Träume zu stoßen. Die 20-jährige Marie scheint sehr angetan von dem alten Hasen des TV-Business. "Ich weiß, wie ich damals mit 20 war. Da fängt das Leben doch erst an", zeigt sich der 28-Jährige jedoch wenig interessiert. Auch die anderen beiden Datepartnerinnen können ihn nicht ganz überzeugen. "Eigentlich wollte ich den Schuh direkt wieder einpacken und abhauen", blickt Pavlović wenig begeistert auf seine Speeddating-Erfahrung zurück.

"Anscheinend macht der viel in der Kiste , bin gespannt"

Weil ihr letztes Date zu langweilig war, trifft Janine dieses Mal den erfahrenen Kletterer Theo in einer Boulderhalle. Obwohl sich Theo mit wallendem Haar als "sexuell vielseitig" zu erkennen gibt, hadert die Influencerin bereits mit möglichen Engpässen die Nutzung des Badezimmers betreffend: "Der braucht wahrscheinlich länger als ich. Dem muss ich dann die Haare glätten oder mit ihm die Spülung teilen", macht sich die 35-Jährige Sorgen um ihre morgendliche Me Time.

"Aber anscheinend macht der viel in der Kiste, bin gespannt", gibt sie ihm dann doch eine Chance. Auch wenn ihr Datepartner, ganz der starke Mann, betont, er würde sie auffangen, sollte sie fallen, kann sich das TV-Sternchen nicht ganz auf die Erfahrung einlassen. Ihre Höhenangst macht ihr einen Strich durch die Rechnung. "Das nächste Mal geh ma Blumen pflücken". Date-Feeling will also nicht so recht aufkommen - für Janine Pink der Grund, Theo nicht wiederzutreffen.

Eva Benetatou wird hingegen von Mama Sula mit einem Blind Date überrascht. Sie hat mit ihrer Wahl anscheinend den Nagel auf den Kopf getroffen: "Daniel ist sehr süß". Der Karslruher geht aufs Ganze und lädt die 30-Jährige gleich auf eine Hochzeit ein. Ob die Influencerin Ja zu einem zweiten Treffen sagt?