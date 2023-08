Der "fortschreitende Marsch der Zeit" macht sich auch bei Musik-Legenden bemerkbar. An Oasis-Gründer Noel Gallagher geht das Alter nicht spurlos vorbei, wie er nun in einem Podcast verriet. Inzwischen entfielen ihm Zeilen seiner größten Hits.

"Don't Look Back in Anger", "Champagne Supernova" und natürlich "Wonderwall": Die Britpop-Ikonen Oasis um die Brüder Liam und Noel Gallagher können auf eine musikalische Vita voller großer Hits zurückblicken. Doch trotz unzähliger Auftritte hat Noel Gallagher zuweilen Probleme, sich an die Texte seiner populärsten Songs zu erinnern. Dies gestand der 56-Jährige nun in einem Podcast, unter anderem berichtete die britische Boulevard-Zeitung "Daily Mail" von Gallaghers Gedächtnislücken. Dafür verantwortlich macht der Brite den "fortschreitenden Marsch der Zeit".

Eine neue musikalische Heimat fand Noel Gallagher in der Band High Flying Birds, die jüngst ein hervorragend kritisiertes neues Album herausbrachte ("Council Skies"). Oasis verließ er bereits 2009. Die Gitarre, die bei der Trennung der Band zu Bruch ging, wurde im Mai für 300.000 Euro in Paris ersteigert. Allerdings ist es nicht nur der Abstand zu Oasis, der Gallaghers Text-Gedächtnis zu schaffen macht. Offenbar spielt auch das Alter eine Rolle, denn auch mit seiner aktuellen Band tue er sich teils schwer, die Lyrics im Kopf zu behalten.

Gallagher: Vierziger waren "absoluter Höhepunkt"

"Was ist die nächste Zeile in diesem Song?", frage er sich nicht selten. "Es ist so, dass man einfach darüber nachdenken muss", amüsiert sich der Sänger im Podcast über sich selbst. Bereits früh habe er sein Alter gespürt. In einem "Guardian"-Interview erzählte er im vergangenen Jahr, seine 40er-Jahre seien sein "absoluter Höhepunkt" gewesen. Doch seine 50er laufen offenbar nicht so gut, "eine Sache nach der anderen" habe ihn zuletzt geplagt.

Für das ehemalige Oasis.Mitglied kommt es hingegen nicht infrage, die Bühnenkarriere aufzugeben. Nach Angaben des "Guardian" nutzt etwa Paul McCartney - inzwischen 81 Jahre alt - einen Teleprompter bei seinen Auftritten, falls ihm alte Beatles-Texte entfallen. Auch Elton John soll im Juni einen Prompter als Gedächtnisstütze auf der Bühne genutzt haben. "Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann einen brauchen werde", lautet Gallaghers Kommentar im Podcast.