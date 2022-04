Fünf sind eine/r zu viel. Deshalb kam es beim zweiten Halbfinale von "Leben leicht gemacht" (SAT.1) zu einer letzten dramatischen Entscheidung: Nach einer der extremsten Challengers in der Geschichte musste ein letztes Mal ausgesiebt werden. Da flossen nicht nur Schweiß, sondern auch Tränen.

Vier Monate nach dem Beginn der 14. Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" (SAT.1) wird es endgültig ernst. Jeder der verbliebenen fünf Kandidaten will den letzten Schritt schaffen - den Sprung ins Finale. "Es ist vorbei mit dem lieben Benni!", sagt der 32-jährige Halbfinalsenior. "Ich bin die Nummer eins, ich gehöre ins Finale!", tönt Youngster Nick (21). "Sieger denken an den Sieg, Verlierer an den Sieger", philosophiert Becki. Die Zwillingsbrüder Patrick und Fabian (25) träumen groß: "Wir wollen gemeinsam ins Finale." Ganz klar: Alle wollen und werden Vollgas geben.

Auch klar: Die letzten fünf von zwanzig, die einst insgesamt fast 3.000 Kilogramm schwer auf Naxos landeten, sind so ehrgeizig wie erschlankt. Die Finalaspiranten haben seit Naxos alleine 268,4 Kilogramm abgenommen. Gewonnen haben sie also alle schon, aber natürlich ist das hier auch ein Wettbewerb. Und da geht es um einen Titel und um 50.000 Euro Siegprämie.

Die Kandidaten erwartet das "goldene Ticket fürs Finale"

"Ihr seid keine übergewichtigen Menschen mehr, ihr seid Athleten", serviert Teamchefin Christine Theiss das Zuckerbrot, während sie mit den Kandidaten und deren Trainern Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin zum imposanten "Baumwipfelpfad" bei Bad Wildbad im Schwarzwald spaziert. Mit dem Bummeln ist allerdings schnell Schluss, die Peitsche folgt umgehend: "Von Athleten erwarte ich, dass sie diesen Turm bezwingen."

"Dieser Turm" ist 40 Meter hoch. Zu seiner Aussichtsplattform schraubt sich ein 600 Meter langer Rundpfad empor. Da müssen die Halbfinalisten hoch - sechsmal, denn sie müssen sechs Bausteine hochschleppen, die oben zu einem Puzzle zusammengesetzt werden müssen. Macht alleine 6,6 Laufkilometer. Kraft ist auch gefragt, denn das schwerste Puzzleteil wiegt zehn Kilo. "Knapp ein Kasten Bier", schätzt Nick pragmatisch. Seine Taktik steht fest: "Ich hab keine. Für mich heißt es: Lauf, Forrest, lauf! Renn um dein Leben!"

Denn die Belohnung kann sich sehen lassen. Die Gewichtsboni sind enorm. Dem Sieger winken zwei Bonuskilo, der Zweite kriegt anderthalb, der Dritte noch eins. Nummer vier und fünf gehen leer aus. Einordnen können das alle. Benni: "Zwei Kilo Bonus? Das ist das goldene Ticket fürs Finale."

Coach Ramin peitscht die Halbfinalisten an: "Aufgeben ist keine Option!"

"Das ist die Mutter aller Challenges", ist auch Coach Ramin beeindruckt. Er muss es wissen - er ist im zehnten Jahr dabei und hat viele Challenges erlebt. "Hier geht's ans Eingemachte. Hier reicht es nicht, ans Limit zu gehen - hier muss jeder über seine Grenzen hinaus."

Schon bald nach dem Start zeichnet sich eine Dreiteilung ab. Vorne weg eilen Benni ("Ich bin der Leichteste und ein guter Läufer.") und Becki ("Wie soll ich das überleben? Ich war schon in der zweiten Runde tot."), in der Mitte zieht Nick stoisch ("Ich hab nur gedacht: Laufen, laufen, laufen!") seine Bahnen und die Zwillinge Patrick und Fabian hasten hinterher (Patrick: "Jeder Atemzug hat in der Lunge gebrannt wie Hölle.").

Alle kommen an den Punkt, an dem sie damit liebäugeln, aufzugeben. Benni schwächelt und muss Becki ziehen lassen, aber die hechelt kurz darauf: "Ich kann nicht mehr!". Aber Coach Ramin, der neben ihr herläuft, lässt sie nicht kapitulieren. "Aufgeben ist keine Option!"

Becki gewinnt die Challenge und zwei satte Bonuskilo

Doch das Laufen ist nicht einmal das Schlimmste, die wahre Herausforderung wartet beim Puzzeln. Als Fabian als Vierter die Plattform erreicht, sind Becki, Benni und Nick immer noch am Teilchen verschieben und verzweifeln immer mehr. Am Ende macht es bei Becki am schnellsten "klick" und sie platziert das finale Puzzleteil. "Ich hab's geschafft!", schluchzt sie, bricht erleichtert in Tränen aus. "Ohne Ramin hätte ich das nie geschafft."

Nick bringt seine "Versuch-und-Irrtum"-Legetaktik den zweiten Platz ein, Benni ("Ich war schon in der Schule in so Sachen schlecht.") sichert sich Rang drei. Patrick und Fabian sind gefrustet: "Ohne Bonus auf die Waage - das wird eng." Dass eigentlich alle Sieger sind, stellt Ramin klar: "Vor 'Leben leicht gemacht' hätten die Kandidaten diese Challenge weder angetreten noch durchgehalten. Einmal hoch hätten sie es geschafft. Höchstens."

Dankbare Kandidaten: "Ramin hat mein Leben verändert."

Nach dem "Last-Chance-Workout" im Wald bitten die Trainer ihre Schützlinge an die Wildline-Hängebrücke, die über 380 Meter hinweg in 60 Metern Höhe das Schwarzwaldtal der "Bärenklinge" überquert. Hier machen Kandidaten und Trainer eine Zeitreise durch die bisherige Staffel, blicken zurück auf die Anfangstage von Naxos (Becki: "Ich hab so oft ans Kofferpacken gedacht."), sehen sich im Jetzt (Nick: "Ramin ist Teil meines Lebens, denn er hat es für mich verändert.") und schauen in die Zukunft (Benni: "Ich werd nicht mehr vom Leben träumen, sondern meine Träume leben.").

Am Ende des Exkurses eilt jeder Kandidat aus der Mitte der Brücke ans gegenüberliegende Ende. Die Trainer schauen ihren Schützlingen wehmütig nach. Und stolz. Sigrid Ilumaa, erstmals als Coach dabei: "Das hat mich so berührt. Als würde ich ein Kind loslassen. Ich bin stolz und traurig zugleich."

Die Waage trennt die Zwillinge Fabian und Patrick

Auf der Waage fällt die Entscheidung. Auch die Trainer sind nervös. Ramin kommentiert: "So kurz vorm Ziel zu scheitern, ist schon tragisch." Alle Kandidaten haben toll gearbeitet, keiner der vier Männer nimmt unter drei Kilo ab (in der 17. Woche!). Becki, die einzig verbliebene Frau ("Ich kämpfe auch für die anderen neun!") und die Leichteste im Wettbewerb, verliert starke 1,9 Kilo.

Und wieder sind die Gewichtsboni wichtig. Für Benni nicht, der gewinnt die Waage (3,71 Prozent Gewichtsabnahme) sowieso, baut seinen Vorsprung durch den Bonus für Platz drei nur noch weiter (4,84 Prozent) aus. Aber für die weiteren Plätze wirkt sich die Challenge entscheidend aus: Becki wuppen ihre zwei Bonuskilo von 2,28 auf 4,68 Prozent, Nick schafft es von 3,19 auf 4,53 Prozent.

Patrick (3,29 Prozent) und Bruder Fabian (3,23 Prozent) landen auf den Plätzen vier und fünf. Fabian muss gehen. Zwillingsbruder Patrick heult erst Rotz und Wasser, dann kommt die Kampfansage: "Ich will die 100-Kilo-Marke knacken und den anderen zeigen, wo der Hammer hängt. Auch für Fabian." Ob er das schafft, zeigt sich im Showdown der Giganten - nächste Woche.