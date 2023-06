Tore am Fließband: für seine Vereine und die polnische Nationalelf sind es mittlerweile über 500. Doch wie wurde Robert Lewandowski zu dem Stürmerstar, der er heute ist? Eine Prime-Doku legt den Charakter eines Mannes offen, der sonst meist eher Leistung denn viele Worte für sich sprechen lässt.

Es schien ein Rekord für die Ewigkeit zu sein: In der Saison 1971/72 schoss Gerd Müller für den FC Bayern fantastische 40 Tore in einer Bundesliga-Saison, knapp vier Dekaden später kam Robert Lewandowski. In der 90. Minute des letzten Spieltags gegen den FC Augsburg schoss der Pole sein 41. Saisontor für den deutschen Rekordmeister und enthüllte unter seinem Trikot ein T-Shirt mit dem Konterfei des "Bombers der Nation". Auch seine nahezu wahnwitzigen fünf Tore in zehn Minuten gegen den VfL Wolfsburg sind längst ein Stück Bundesliga-Geschichte. Die Dortmunder Südtribüne versetzte der Ausnahmestürmer ebenso in Verzückung wie die Münchner Südkurve, zur Identifikationsfigur wurde er aber nie.

Vielleicht auch, weil sich der Angreifer, der mittlerweile für den FC Barcelona stürmt, wenig von sich preisgab, nach außen hin beinahe so kühl wirkte wie vor dem gegnerischen Tor. Wie tickt Stürmerstar Robert Lewandowski also? Dieser Frage widmet sich ab 15. Juni eine Amazon Original Dokumentation, die folgerichtig den Titel "Lewandowski - The Unknown" trägt.

Der Film von Maciej Kowalczuk porträtiert seinen Weg vom Bolzplatz der kleinen polnischen Stadt Leszno bis in die Fußball-Kathedrale Camp Nou. Der Filmemacher hat sich vorgenommen, einen intimen Blick in das Leben des 34-Jährigen zu gewähren - und Details zum schwierigen Abschied vom FCB zu beleuchten. Es ist ein Leben, das auch durch Willen, harte Arbeit und einen ausgeprägten Perfektionsdrang ermöglicht wurde.

Prominente Wegbegleiter von Jürgen Klopp bis Thomas Müller

Um der Person Lewandowski näherzukommen, wird nicht nur der Barça-Angreifer selbst interviewt, sondern auch seine Frau Anna, Familienmitglieder und Freunde sowie sportliche Wegbegleiter. Unter anderem kommen seine ehemaligen Trainer Jürgen Klopp und Hansi Flick zu Wort, ebenso sein aktueller Coach Xavi Hernández. Die Ex-Mitspieler Thomas Müller, Manuel Neuer und Mats Hummels geben ebenso ihre Einschätzung ab wie Polens Nationaltorhüter Wojciech Szczęsny und Stürmer-Legende Thierry Henry.

Lewandowski beschreibt die Dreharbeiten als "interessante Erfahrung". Über die Filmemacher sagt der Profi: "Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und die Fragen, die gestellt wurden, haben mich wirklich über mein Leben und meine Karriere nachdenken lassen." Er sei zwar immer noch aktiv, doch im Laufe seiner Karriere seien im Hintergrund viele Dinge abgelaufen, über die er nie öffentlich geredet habe und die ihn "als Fußballer und Mensch geprägt" hätten; "Diese beiden Komponenten lassen sich nicht voneinander trennen, denn sie ergänzen und beeinflussen sich gegenseitig. Ich denke, das ist der Kernaspekt des Films."