Das Unternehmen Mihoyo ist in unseren Regionen bei Weitem nicht so bekannt wie Activision Blizzard oder Sony Entertainment Interactive. Doch es gelang dem chinesischen Entwickler, mehr Profit zu machen als die namhafte Konkurrenz - mit Free-to-Play!

Wie kann man mit Spielen, die nichts kosten, ein Milliardengeschäft aufziehen, bei dem selbst Riesen wie Activision Blizzard und Sonys PlayStation-Sparte den Kürzeren ziehen? Die Antwort kennt die chinesische Spieleschmiede Mihoyo, die ihre Spiele international über die Tochtergesellschaft Cognosphere/Hoyoverse vertreibt.

Wie die malayanische Zeitung "Guangmind Daily" berichtet, machte das Studio, das hinter Games wie "Genshin Impact" steckt, 2022 fast 3,5 Milliarden Euro Umsatz bei einem Profit von über 2 Milliarden Euro. Und das mit einem Free-To-Play-Konzept.

Zum Vergleich: Activision Blizzard verzeichnete im gleichen Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,9 Milliarden Euro. Der Profit jedoch hinkt mit 1,4, Milliarden Euro der chinesischen Free-to-Play-Maschinerie hinterher. Auch den Gaming-Riesen Sony konnte Mihoyo übertrumpfen: Der Profit für die Gaming-Sparte von Sony liegt bei 1,7 Milliarden Euro.

Gratis-Spiel als Goldgrube für die Entwickler: "Genshin Impact"

Einen großen Teil seines Umsatzes macht Hoyoverse mit Gaming-Angeboten für mobile Geräte. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 setzte das Unternehmen laut Statista satte 715 Millionen US-Dollar allein mit In-App-Käufen um.

Das Analyse-Unternehmen Sensor Tower gibt an, dass Hoyoverse allein mit "Genshin Impact" bereits 2022 die Marke von 3 Milliarden Dollar Umsatz erreicht hat. Der Mai 2023 brachte zwar laut Appmagic den niedrigsten Monatsumsatz seit Release des Online-RPGs im Jahr 2020, doch kann sich selbst dieser noch sehen lassen: 53 Millionen US-Dollar.

Mittlerweile generiert ein neues Spiel aus dem Hoyoverse-Portfolio weiteren Umsatz: "Honkai Star Rail International". Dabei handelt es sich ebenfalls um ein sogenanntes Gacha-Rollenspiel. Wie bei "Genshin Impact" werden also Gewinne per Zufall ausgeschüttet. Diese glücksspielartigen Mechanismen waren bereits bei "Genshin Impact" kritisiert worden. So gaben manche Streamer und Fans für Spielinhalte fünfstellige Summen aus, wie "Kotaku" im November 2022 berichtete.