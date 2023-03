Kein Ende für den Kindersegen: Während Loredana (18) in "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTL ZWEI) um ihr Baby bangt, verkündet Schwester Lavinia (22) erstmals die frohe Nachricht. Wollny-Frauenärztin Dr. Andresen freut sich auch: "Bald bekommen sie bei mir ihre eigene Sprechstunde."

Sie sind ja noch mitten im Baby-Rhythmus: Doch dass ihre Tochter Hailey erst zehn Monate alt ist, hält Lavinia Wollny und ihren Verlobten Tim nicht von weiterem Nachwuchs ab. "War zwar so nicht geplant, aber jetzt ist es so, und wir freuen uns", berichtet die pragmatische Lavinia von ihrer zweiten Schwangerschaft in der aktuellen Folge "Die Wollnys" bei RTLZWEI. Auch Tim hat angesichts des straffen Wollny-Pensums in Dr. Kornelia Andresen Mönchengladbacher Gynäkologie-Praxis nützliche Vorschläge: "Nächstes Mal packen wir einfach alle zusammen und kommen mit dem Reisebus."

Doch während bei Lavinia bislang alles in geordneten Bahnen verläuft, entwickelt sich Loredanas Teenie-Schwangerschaft auf den letzen Metern zu einem Krimi: Anlässlich einer reinen Routine-Untersuchung zeigt sich, dass ihr Gebärmutterhals das Baby nicht mehr ausreichend sichert. Die Folge: Bauchschmerzen und vorzeitige Wehen.

"Die Wollnys": Erinnerungen an die dramatische Frühgeburt der Zwillinge

Die Wollnys halten den Atem an: Zu präsent sind ihnen noch die Eindrücke der dramatischen Frühgeburt von Sarafinas und Peters Zwillingen Casey und Emory. "Mein Kopf ist ganz leer, damit habe ich nicht gerechnet", gibt eine blasse Loredana kleinlaut zu. In Begleitung von Mama Silvia ("Dabei hat sich Loredana als junge Mutter charakterlich so gut entwickelt") und Schwester Estefania ("Sie ist meine Schwester, mein Bro, mein Alles") durchläuft sie die Untersuchungen in der Klinik - per Video begleitet von ihrem Freund Servet, der in der Türkei auf glühenden Kohlen sitzt. Zweiter Stressfaktor für das junge Paar ist nämlich, dass er bislang vergeblich auf sein Visum für Deutschland wartet - das "Ikamet" wird und wird ihm nicht bewilligt.

Doch als Loredana am Schluss glücklicherweise doch nach Hause kann ("Ich muss mich jetzt schonen"), ändert sich ihre Perspektive wieder: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf." Und Servet erhält vor Ort in Ilica weiterhin typische Einblicke in die Wollny'sche Seele: An der Fassade des Großfamilien-Ferienhauses ziert Anfang November bereits ein riesiger Weihnachtsmann die Fassade. "Die Deutschen sind verrückt mit Weihnachten", versucht er sich die Deko-Umtriebe seiner neuen "Mama" (Servet) Silvia zu erklären. Diese freut sich, dass wenigstens in diesem Punkt alles nach Plan verläuft: "So einfach bin ich eben glücklich zu stimmen."