Knapp 30 Jahre nach der Erstausstrahlung von "Club Las Piranjas" kehrt Hape Kerkeling als Animateur Edwin Öttel zurück: In der gleichnamigen Miniserie (RTL+) gilt es, die Traumhochzeit von Sohn Björn (Ben Münchow) zu verhindern. Ob das klappen kann?

Es wurde zum Kultklassiker der 1990er-Jahre: Im "Club Las Piranjas" begeisterte Hape Kerkeling als Animateur Edwin Öttel die Touristen und TV-Publikum gleichermaßen. 28 Jahre nach der Erstausstrahlung der gleichnamigen Fernsehkomödie wird die Geschichte nun als Miniserie weitererzählt: Vier Folgen "Club Las Piranjas" (Regie: Sven Unterwaldt, "Catweazle") sind ab Donnerstag, 19. Oktober, bei RTL+ abrufbar. Eine lineare Ausstrahlung soll zu einem späteren Zeitpunkt bei RTL erfolgen.

Das Drehbuch stammt diesmal nicht von Hape Kerkeling, sondern von Mark Werner und Marko Lucht. Die Comedy-Experten ("Alles Atze") siedeln die Geschichte etliche Jahre nach dem Ende des Fernsehfilms an: Edwin Öttel ( Hape Kerkeling) ist inzwischen Manager der Schlagersängerin Lilly de Jung (großartig schräg: Andrea Sawatzki). Doch das Geschäft läuft schlecht: "Du schuldest mir 7.000 Euro an Gagen", beschwert sich Lilly. Dumm nur, dass Edwin nicht einmal genug Geld für seine Miete hat, auch sein geliebter Bus kommt nicht mehr durch den TÜV.

Intrigen ohne Aussicht

Als Edwin seinem Leben ein Ende setzen will, klingelt in allerletzter Sekunde das Telefon: "Hier ist Renate, deine Ex-Chefin, deine Ex-Bettgenossin", tönt es aus der Leitung. Nach Edwins Weggang habe sie den Club Las Piranjas geschlossen und auf Mauritius einen neuen eröffnet, erzählt Renate ( Judy Winter). Die Leitung liegt beim gemeinsamen Sohn Björn ( Ben Münchow). Doch Björn hat kein Händchen fürs Geschäft, viel schlimmer: Er hat sich auch noch in eine Vietnamesin (Trang Le Hong) verguckt. Da Renate im Sterben liegt, soll Edwin an ihrer statt die Hochzeit verhindern. Schafft er es, erbt er die Hälfte vom Club.

Gesagt, getan: Voller Tatendrang packt Edwin seinen Koffer und reist inkognito auf die ostafrikanische Insel. Unter den strengen Augen des Nachlassverwalters Dr. Oskar Assmann ( Benno Fürmann) spinnt Edwin alias "Olaf" eine erfolglose Intrige nach der anderen und muss sich ganz nebenbei noch um die vom plötzlichen Urlaub heillos überforderte Barbesitzerin Änne Burger ( Cordula Stratmann) kümmern. Er ahnt nicht, dass er bald auf eine alte Bekannte ( Angelika Milster) treffen wird, die dem Club alles andere als wohlgesonnen ist...

Drehchaos im regulären Hotelbetrieb

"Club Las Piranjas" ist eine kurzweilige Comedy, die sich glücklicherweise selbst nicht allzu ernst nimmt. Der großartig schreckliche Soundtrack (Musik: Karim Sebastian Elias, Originalsongs: Christian Geller) erinnert an eine Mischung aus schlechtem Schlager und dem Soundtrack des Kult-Computerspiels "Die Sims". Hinzukommt ein fantastisches Ensemble, in dem neben den bereits Erwähnten vor allem Rick Kavanian, Karin Lischka, Isabell Polak und Matthias Lamp (in seiner letzten Rolle) als unzufriedene Urlauber glänzen.

Die Dreharbeiten fanden in Köln sowie drei Monate auf Mauritius statt: "Klingt nach Urlaub, war es aber nicht", erklärt Hape Kerkeling: Neben der Regenzeit habe vor allem der reguläre Hotelbetrieb dem Team zu schaffen gemacht: "Da wir in einem Honeymoon-Hotel arbeiteten, in dem alle 40 Minuten eine Trauung stattfand, wurden die Dreharbeiten im 40-Minuten-Takt unterbrochen - klingt witzig, war es aber nicht, sondern ziemlich herausfordernd für unser Team." Parallel zur Serie kann auch der Originalfilm "Club Las Piranjas" (1995) auf RTL+ gestreamt werden. Ein begleitendes Hörbuch und der Soundtrack runden das Angebot ab.