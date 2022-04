Square Enix präsentierte im Rahmen eines weiteren "20th Anniversary"-Events völlig überraschend einen vierten Teil der populären "Kingdom Hearts"-Reihe. Der soll einen neuen Story-Bogen spannen und obendrein auf die Power der Unreal Engine 5 setzen.

Mit "Kingdom Hearts 3" beendete Square Enix eine 20 Jahre währende Geschichte, die über unzählige Spiele hinweg erzählt wurde. Nun kündigte der japanische Publisher einen vierten Teil an, der einen komplett neuen ""Lost Master"-Story-Bogen spannen soll.

Details über kommende Action-Rollenspiel gibt es so gut wie keine, dafür einen Gameplay-Trailer, der Fans staunen und rätsel lässt: Held Sora hat es darin in eine moderne Metropole namens Quadratum verschlagen, die - im Gegensatz zu den kunterbuntern Comic-Vorgängern - in einem realistischen Grafikglanz erscheint. Zumindest so lange, bis ein riesiges Schattenmonster durch die Straßen der Großstadt stapft und von Sora mit seinem Schlüsselschwert attackiert wird.

Japanischen Medien zufolge setzt "Kingdom Hearts 4" auf die brandneue und äußerst leistungsfähige Unreal Engine 5 von Epic Games. Eine Veröffentlichung auf Xbox Series X/S und PlayStation5 gilt entsprechend als wahrscheinlich. Wann das Spiel jedoch erscheinen soll, ist völlig unklar. Laut Square Enix befindet es sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Man freue sich jedoch, bald weitere Informationen bekannt zu geben. Vielleicht wird dann auch verraten, wem Donald Duck und Goofy in jener düsteren Szene begegnen, mit der der Trailer endet.

Weitere "Kingdom Hearts"-Ableger

Vor "Kingdom Hearts 4" präsentierte Square Enix noch zwei Mobile-Ableger. "Kingdom Hearts Union x Dark Road" soll im August kostenlos für iOS und Android erscheinen, zu "Kingdom Hearts Missing Link" soll es zumindest in diesem Jahr noch eine Closed Beta geben. Das Spiel dürfte als Bindeglied zum neuen "Lost Master"-Storybogen fungieren.