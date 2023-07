Neun Produkte sind bei Penny vorübergehend teurer. Hintergrund für die Preissteigerung um teils 100 Prozent ist ein besonderes Experiment.

Wer am Montag eine Filiale des Discounters Penny betritt, bekommt vermutlich große Augen: Wiener Würstchen kosten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Der Preis für Maasdamer erhöht sich von 2,49 Euro auf 4,84 Euro. Hintergrund der extremen Preissteigerung ist die Aktionswoche "Wahre Kosten": In Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald möchte der Konzern auf bislang versteckte Kosten von Umweltschäden aufmerksam machen, die durch die Produktion der einzelnen Produkte entstehen.

Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neun Produkte aus unterschiedlichen Kategorien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Boden, Klima, Wasser und Gesundheit analysiert.

Vegane Produkte weniger betroffen

Neun der insgesamt mehr als 3.000 Produkte von Penny sind von der Aktion betroffen. Neben den bereits erwähnten Würstchen und dem Maasdamer Käse gelten auch bei Mozzarella, Fruchtjoghurt und einem veganen Schnitzel die neuen Preise. Dabei fällt auf, dass die Preissteigerung bei konventionellen tierischen Produkten prozentual höher ausfällt als bei den ebenfalls beteiligten veganen oder biologisch produzierten Alternativen: Beim veganen Schnitzel etwa erhöhte sich der Preis nur um fünf Prozent (von 2,69 Euro auf 2,83 Euro). Beim bereits erwähnten Maasdamer Käser beträgt sie 94 Prozent.

An der Aktion nehmen alle 2.150 Penny-Filialen teil. Die Mehreinnahmen will die Rewe-Gruppe für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden. Eine Einführung wahrer Kosten für alle Lebensmittel ist laut Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Amelie Michalke von der Universität Greifswald nicht Ziel der Aktion, da es dazu an umfassend wissenschaftlichen Grundlagen fehle: "Wir erhoffen uns einen starken Impuls, damit wir Preise für Lebensmittel in einer anderen und verursachergerechteren Form diskutieren und betrachten."