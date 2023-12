Auch dieses Jahr wurde bei Wikipedia viel recherchiert und nachgeschlagen. Doch welches Thema hat die Menschen 2023 am meisten interessiert? Die Wikimedia Foundation gab nun die Zahlen bekannt.

Seien es Filme, Kriege, Fachbegriffe oder Tiere - fast alles ist auf Wikipedia zu finden. Die Online-Enzyklopädie ist weltweit bekannt und liefert Antworten auf fast alles. Immer wieder kommen neue Themen hinzu. Und es gibt immer ein Thema, was die Nutzerinnen und Nutzer am meisten interessiert - so wie auch in diesem Jahr. Doch welcher Artikel wurde 2023 am häufigsten angeklickt?

Die Wikimedia Foundation gab nun die Zahlen bekannt, die auf einer Auswertung des Nutzerverhaltens basieren. Diese endete am 28. November. So wurde in der englischsprachigen Wikipedia-Version der Eintrag zu Chat GPT am meisten aufgerufen. Der Artikel kommt auf circa 49,5 Millionen Abrufe. Zudem hat die Wikimedia Foundation ausgerechnet, wie oft der Eintrag insgesamt angeklickt wurde: 78 Millionen Mal.

Auf dem zweiten Platz des Rankings über die englischsprachige Wikipedia-Variante liegt ihre Auflistung über bemerkenswerte Tode des Jahres mit 42,6 Millionen Klicks. Danach folgt ein Beitrag über den Cricket World Cup und die Indian Premier League. Christopher Nolans "Oppenheimer" schaffte es mit 28,3 Millionen Klicks auf den fünften Platz. Der "Barbie"-Film hingegen landete "nur" auf Platz 13 der Liste.