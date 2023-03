Actionreiche Woche für "Bachelor" David Jackson: Seine Zwillingsschwester hilft ihm bei der Liebessuche und ist besonders von zwei Frauen angetan. Ist Chiara dabei? Um die Münchnerin ranken sich Gerüchte. Ist sie die "Chefin" der Villa, die im Hintergrund die Strippen zieht?

Zwölf Frauen sind noch im Rennen um das Herz von Rosenkavalier David Jackson. In der aktuellen Folge von "Der Bachelor" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) nehmen sich allerdings zwei von ihnen selbst aus dem Rennen: Tamara alias Tami und Giovanna alias Gio sagen freiwillig Bye-bye, Bachelor! Tami hat zum einen "Ultra-Heimweh" und zum anderen diese Erkenntnis: "Ich fühle es einfach nicht so."

David Jackson bleibt gefasst - auch als die 27-jährige Giovanna ihm ebenfalls sagt, dass sie auf gepackten Koffern sitzt. Heimweh ist hier nicht der Grund, eher die allgemein "anstrengende" Lage: "Er löst die Gefühle nicht aus, die ich mir gewünscht hätte", sagt sie. "Alleine geht es mir besser."

Bei Yolandas Einzeldate stimmt der "Flow"

Unter den verbliebenen Frauen ergattert Yolanda aus Hamburg eines der begehrten Einzeldates. Der Zeitpunkt ist aus ihrer Sicht zwar maximal ungünstig ("Ich habe meine Periode, f.. my life!"), aber beim Dinieren am Strand und Planschen im Pool stellen die Singles fest, dass der Flow "flowt" und man viel gemeinsam hat. Yolanda kitzelt aus dem 32-Jährigen heraus, dass er Lakritze verabscheut, während man sie mit Rosenkohl jagen kann. Zum Kuss kommt es nicht, obwohl weder Lakritze noch Rosenkohl auf dem Tisch stehen: "Es war noch nicht der Moment dafür", findet die 26-Jährige.

Chiara will nach dem Date von ihr wissen: "Bist du gefühlstechnisch denn weitergekommen?" Yolandas Antwort: "Auf jeden Fall! Also, mit dem b... sen darfst du jetzt nicht mehr." Alyssa meditiert derweil und teilt ihr Mantra mit der TV-Welt: "Auch, wenn ich mal was Blödes höre, bin ich dankbar", erklärt die 35-Jährige: "Ich bin dankbar, dass ich Ohren habe, mit denen ich hören kann, und das schreibe ich dann in mein Dankbarkeitsbuch."

"Bachelor"-Schwester durchleuchtet die Frauen

Überraschend besucht David Jacksons Zwillingsschwester Charlene (32) sechs der Frauen beim Gruppendate mit ihrem Bruder. Die dankbare Alyssa kommt bei ihr nicht sonderlich gut weg: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass das jemand ist, wo der David mal mit nach Hause bringt", schwäbelt sie. Nach intensiven Kreuzverhören ("Wo siehst du dich in drei Jahren?") stehen Charlenes Favoritinnen fest: Angelina aka Utze und Rebecca.

Letztere punktet mit ihrer direkten Art: "Sie kam als sehr starke Frau rüber, eine Super-Frau für den David!", freut sich Charlene. Dass auch Utze bei seiner Schwester gut ankommt, freut den Bachelor: "Ich bin mit ihr gefühlt am weitesten, das war ein Volltreffer", schwärmt er. Fürs Einzeldate wählt er aber dennoch Rebecca aus. Konkurrentin Lisa (bekam in der vorangegangen "Bachelor"-Folge den ersten Kuss) freut sich in der Villa mit: "Ich habe ihr auch meine Glückssocken gegeben!", sagt sie.

Rebecca versucht alles: "Er hätte mich ruhig mal packen können, wenn er gewollt hätte"

Rebecca kämpft beim Date mit großer Nervosität: "Er sah mal wieder unfassbar sexy aus", schwärmt die 27-Jährige. Die Personalerin nutzt ihre Zeit, dem Bachelor ihre Ziele klarzumachen: "Der nächste Partner soll mein Mann werden, ich will keine Zeit mehr verplempern", bekräftigt sie. David Jackson: "Rebecca hat mir heute sehr imponiert mit ihrer direkten Art!" Trotz Händchen halten kommt es nicht zum Kuss - obwohl Rebecca quasi alles versucht: Aussagen wie "Manchmal habe ich bei dir einen Schlaganfall in meinem Kopf, ich kann einfach nicht mehr reden" wechseln sich ab mit Fragen wie "Wann kriege ich einen Antrag?". Im Anschluss beschwert sich Rebecca bei den anderen Frauen: "Er hätte mich ruhig mal packen können, wenn er gewollt hätte."

Der 32-Jährige tut ihr den Gefallen später dann tatsächlich noch - ausgerechnet in der Nacht der Rosen. Gemeinsam ziehen sie sich auf den Balkon zurück, fernab von den Blicken der anderen. Zuvor verhält sich der Bachelor jedoch äußerst seltsam bis super cringe: Er provoziert die nervöse Rebecca: "Hat bei unserem Date etwas gefehlt?" Sie: "Ja, ein Kuss! Ich hätte mir das schon gewünscht, dass du das machst." Er: "Ich genieße es gerade richtig, wie aufgeregt du bist! Du kannst gar nicht damit umgehen!" Er grinst. Sie: "Wieso forderst du das jetzt heraus?" Er: "Weil du richtig aufgeregt bist."

Nachdem er sie lange angestarrt hat, zieht er sie schließlich zu sich heran und küsst sie bestimmt, bevor er großzügig sagt: "Jetzt ist der Abend komplett, oder?" Eine Vorab-Rose bekommt die 27-Jährige auch noch. Rebecca: "Ich fühle mich gerade wie so ein zwölfjähriges verliebtes Mädchen! Ich bin einfach glücklich!"

Chiara wollte vor zwei Jahren "Bachelorette" werden

Da ist auch der Streit mit Konkurrentin Chiara schnell vergessen. Die hatte Rebecca zuvor zur Rede gestellt. Warum sie denn Gerüchte über sie in die Welt setze, anstatt sie selbst zu fragen, ob sie "Bachelorette" werden wolle? Chiara: "Ich sage das jetzt einmal und dann ist es gut: Ich habe mich vor zwei Jahren mal bei der 'Bachelorette' beworben, aber wurde da nicht genommen." Das habe sie ihr ja auch sagen können, findet Rebecca. Chiara zieht ihre Grenze: "Ich muss nicht Leuten hinterherlaufen, die vor mir Ka...e streuen!"

Beste Freundinnen werden die zwei wohl nicht mehr. Doch auch Leyla ist von Journalistin Chiara alles andere als begeistert: "Ich finde es einfach traurig, dass er seinen Hauptfokus auf jemanden setzt, bei dem alle anderen in der Villa ein komisches Bauchgefühl haben", seufzt sie. Chiara ziehe die Strippen in der Villa, so die 26-Jährige: "Sie hat ja auch den Namen 'Chefin' und viele haben eine gewisse Angst vor ihr", raunt die Integrationshelferin.

Gehen muss am Ende aber nicht Chefboss Chiara. David Jackson schickt Psychologin und Influencerin Colleen nach Hause: "Irgendwo ist da ein Gefühl, was uns nicht connecten lässt", verabschiedet der Bachelor sich von der Blondine. Die hatte auf seine Frage "Kanntest du mich eigentlich vorher?" auch nicht die überzeugendste Antwort parat: "Ich glaube, ich kenne dich von Insta, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folge."