Oh là là! In der neuesten Folge von "First Dates Hotel" ging es heiß her. Ein Kandidat vernaschte seine Datepartnerin noch am Hotel-Pool, bei einem Männerduo folgte eine leidenschaftliche Begegnung erst beim zweiten Date. Zum Liebesglück reichte es allerdings nur bei einem anderen Paar.

Heißes Knistern am Hotel-Pool, zärtliche Küsse am Strand und ein glückliches Paar: Die aktuelle Folge von "First Dates Hotel" brachte einiges an Zündstoff mit. "Ich hab Tinder schon durchgespielt", kündigte Patrick bei seiner Ankunft in Kroatien großspurig an. Er wolle "keine Tussi", hatte der 50-Jährige konkrete Vorstellungen, die die deutlich jüngere Friederike offenbar auf den ersten Blick erfüllte. Schließlich bekundete Patrick ohne Umschweife: "Die Zündschnur ist an." Auch die 34-Jährige, die der Altersunterschied nicht störte, bekannte noch während des Abendessens: "Mir ist ein bisschen warm jetzt."

Die Chemie zwischen den beiden stimmte derart, dass sie sich noch vor dem vereinbarten zweiten Date zum abendlichen Umtrunk am Pool trafen. Zügig gerieten die Getränke aber zur Nebensache. Während sie zunächst "nur" eng umschlungen unter der Decke lagen, knutschten Patrick und Friederike wenig später derart leidenschaftlich, dass selbst das Hotelpersonal an der Bar kaum die Augen von den beiden lassen konnten.

Doch schon am nächsten Morgen war alle Hoffnung auf die große Liebe verflogen. "Das Dinner war eigentlich perfekt. Wo wir danach aufs Zimmer gegangen sind, haben wir festgestellt, dass es doch nicht das Wahre ist", erklärte Patrick, der "das Kribbeln" vermisste und deswegen das eigentlich sichere zweite Date kurzerhand abblies.

"Als ich ihn geküsst habe, hatte ich definitiv Schmetterlinge im Bauch"

Ein Abenteuer in Kroatien erwartete auch Massimo, Sachbearbeiter und Hobbymodel. "Ich hab ein etwas turbulentes Jahr hinter mir", berichtete er Roland Trettl bei seiner Ankunft. Zwölf Jahre sei er mit einer Frau verheiratet gewesen, um sich dann als homosexuell zu outen. "Seitdem fliege ich nur noch. Der Stein auf den Schultern ist weg", erzählte der 33-Jährige. Er dinierte mit Ivan, Sozialarbeiter und selbst erklärte "Super-Nanny" aus Berlin.

Schon nach wenigen Eindrücken schien es bei dem Männerduo zu funken, nicht nur, weil Ivan Massimos Kinder toll fand (O-Ton Massimo: "Jackpot!"). Auch das Charisma des Großstädters schien es Massimo angetan zu haben: "Er ist ein echt sympathischer Chaot. Er hat mich fasziniert." Ein zweites Date müsse es geben, waren sich beide einig.

Am Strand widmeten sich die zwei tags darauf ernsthaften Themen und kamen sich mehr als nahe. "Als ich ihn geküsst habe, hatte ich definitiv Schmetterlinge im Bauch", schwärmte Massimo über die innigen Küsse, die er mit Ivan austauschte. Der stimmte zu und kommentierte: "Er küsst ganz gut, sehr sanft, sehr leidenschaftlich." Doch dabei blieb es auch, wenngleich die beiden auch nach der VOX-Datingshow freundschaftlich in Kontakt sind, wie sie via Videobotschaft versicherten.

Ein Paar hat bei "First Dates Hotel" einen "perfect Match"

Etwas langsamer ließen es Julia und Jürgen angehen, die sich nach einem tollen ersten Date zum romantischen Tête-à-Tête im Hotelpool wiedersahen - samt Sektpulle und Kerzenschein. "Jetzt sehe ich auch alles an dir", bemerkte Jürgen eindeutig zweideutig. Trotzdem tat sich Julia schwer damit einzuschätzen, ob er flirte. Jürgen stellte derweil fest: "Sich gegenseitig Kontra zu geben, macht einfach Spaß." Diesen Spaß setzte die beiden auch nach ihrer gemeinsamen Zeit in Kroatien fort. "Es ist weiter ein perfect match", ließ Julia die Zuschauenden in einer Videobotschaft wissen.

Darauf hoffen auch Patricia und Julian. Schnell stellten der 28-jährige Servicedienstleister und die 24-jährige Betriebswirtin Gemeinsamkeiten fest, etwa die geteilte Faszination für den Kraftsport. Selbst Patricias überschwängliche Liebe zu ihrem Chihuahua ("Der Hund ist wie ein eigenes Kind.") störte Julian nicht, der beim Abendessen zugab: "Ich könnte noch ewig hier sitzen." Weil auch Patricia ihrem Datepartner auf einer Skala von eins bis zehn "eine 100" gegeben hätte, sehen sich die beiden noch einmal wieder. Ob Julian sie weiterhin zum Anbeißen findet (O-Ton Patricia: "Auf meinen Brüsten steht 'Bite Me' tätowiert."), zeigt sich aber erst in der nächsten Sendung von "First Dates Hotel".