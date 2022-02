Die steile Karriere von Will Smith ist seit "Der Prinz von Bel Air" in den 1990er-Jahren nicht aufzuhalten, aktuell ist der Schauspieler sogar für einen Oscar nominiert. Nun zeigte sich Smith jedoch nachdenklicher, als manche seiner Hollywood-Rollen vermuten lassen ...

Sein Karriereweg geht weiterhin steil nach oben: Erst kürzlich wurde bekannt, dass Will Smith für seine Performance in "King Richard" für einen Oscar als "Bester Hauptdarsteller" nominiert ist. Es wäre der erste Goldjunge für den Schauspieler, dessen Karriere in den 90er-Jahren begann.

Mit der Kult-Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" wurde der heute 53-Jährige zu einem der größten Weltstars, Blockbuster wie "Men in Black", "Wild Wild West" oder "Hancock" folgten. 26 Jahre nach Ende der beliebten Comedy-Serie, die als "The Fresh Prince of Bel-Air" im amerikanischen TV lief und zum, weltweiten Hit wurde, bekommt das Kultformat eine Neuauflage - allerdings als Drama. "Bel-Air" dreht sich dabei erneut um die Geschichte des jungen "Will", der von Newcomer Jabari Banks gespielt wird.

"Es ist schwer für mich, niemanden um mich herum zu haben"

Will Smith, der im Serien-Reboot selbst als Produzent aktiv ist, verriet jetzt gegenüber der Agentur teleschau, wie er am liebsten seine Freizeit abseits des Filmsets genießt: "Ich habe leider nicht viel Zeit für mich, aber wenn, dann lese ich unheimlich gerne. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln und versuche, alles was ich lese, in meinem alltäglichen Leben anzuwenden. Wenn ich nicht lese, umgebe ich mich mit Menschen, die mir wichtig sind. Ich bin nicht gerne alleine, und es ist schwer für mich, niemanden um mich herum zu haben." Auch wenn der 53-Jährige für seine Filmrollen gerne bis ans Limit geht, ist er privat eher vorsichtig, wie er lachend klarstellte: "Ich bin zumindest immer angeschnallt. Ich bin ein Typ, der es einfach und simpel mag." Leise Töne für einen Mann, der beruflich auf der Überholspur zu leben scheint.

Hat er diese nachdenklichen Qualitäten an seine Kinder weitergegeben? Will Smith verriet gegenüber der teleschau: "Es ist lustig. Jaden und Trey sind tatsächlich total einfach und entspannt. Willow eigentlich auch, aber sie hat eine kleine Klamottensucht. Sie hat ihre Outfits bereits mit vier Jahren selbst ausgesucht und sich selbst angezogen. Ihr Style ist einzigartig."

Das Peacock Original "Bel-Air" ist jetzt in der Originalfassung über Sky Q auf Abruf im Sky Entertainment Paket verfügbar.