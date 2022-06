Auch in diesem Jahr gab es große Abräumer bei den BET Awards: Neben Bruno Mars und Anderson Paak als Duo "Silk Sonic" konnten sich Will Smith, Kendrick Lamar und Diddy über die Auszeichnungen freuen.

Es ist jedes Mal eine große Veranstaltung in Amerika - die BET-Awards. Hierbei vergibt der US-amerikanische Fernsehsender "Black Entertainment Television" Auszeichnungen an Künstler in den Bereichen Musik, Schauspiel, Film und anderen Unterhaltungsgebieten. Abräumer der von Taraji P. Henson moderierten Show war am Sonntagabend das R&B-Duo "Silk Sonic", bestehend aus Bruno Mars und Anderson Paak.

Die beiden Musiker konnten sich gleich über zwei Auszeichnungen freuen, während Paak noch Video-Regisseur des Jahres für die Regie ihrer eigenen Musikvideos wurde. Kendrick Lamar gewann als bester männlicher Hip-Hop-Künstler und für das beste Video für "Family Ties" mit Baby Keem. Oscar-Gewinner Will Smith wurde ebenfalls mit einem BET-Award ausgezeichnet, sein Film "King Richard" gewann als bester Film. Der Schauspieler nahm den Preis allerdings nicht persönlich entgegen.

Neben musikalischen Auftritten und überragenden Performances, sorgte Kanye West für eine große Überraschung: Er überreichte Sean "Diddy" Combs den Preis für sein Lebenswerk. Auch Jazmine Sullivan und The Weekend wurden mit jeweils mit einem Preis ausgezeichnet. Wizkid, Justin Bieber & Term gewannen in der Kategorie "Best Collaboration". Megan Thee Stallion konnte sich über eine Auszeichnung als "Best Female Hip Hop Artist" freuen, während Latto als "Best New Artist" ausgezeichnet wurde.