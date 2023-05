In Argentinien schickt Weinbauer Ezequiel zunächst eine Hofdame nach Hause und kommt dann seiner Auserwählten näher. Die 31-jährige Lisa überrascht den Bauern mit ihrer anpackenden Art und einem Geständnis. Dann will sie von dem fünffachen Vater wissen, wie er zur Kinderfrage steht.

Endspurt bei "Bauer sucht Frau International" (RTL): In Argentinien will Weinbauer Ezequiel Nägel mit Köpfen machen. Nur eine seiner Hofdamen will er weiter kennenlernen. Die Wahl fällt auf Frisörin Lisa, die mit dem 42-Jährigen bereits heftig geflirtet hat ("Ich finde dich sexy!"). Konkurrentin Susanne (42) hat das Nachsehen. Und das, obwohl sie bereits fleißig Spanisch lernt und Frühaufsteherin ist, genau so wie Ezequiel.

Doch der Winzer scheint eher der Maxime zu folgen: "Gegensätze ziehen sich an", denn Lisa ist erklärte Langschläferin: "Ich bin eine Kuschelmaus", sagt sie. Zu nachtschlafender Zeit hat sie auf dem Weingut allerdings kaum Ruhe bekommen, wie sie ohne Umschweife erklärt: "Die erste Nacht in Ezis Haus war schrecklich! Die Hunde haben die ganze Nacht gebellt, und diese Grillen haben so gelärmt", beschwert sie sich.

Lisa hat Leukämie-Erkrankung überlebt

Dass es in Mendoza, wo Ezequiel lebt, auch noch giftige Spinnen gibt, trägt ebenfalls nicht zur Beruhigung der 31-Jährigen bei. "Die musst du dann töten!", ermahnt sie den Bauern. Immerhin: Ezequiel kann mit seinem Beruf doch noch punkten: "Ich bin sehr froh, dass ich mir einen Weinbauer ausgesucht habe", sagt Lisa, "die haben wenigsten kein Viehzeugs. Wenn er Kühe oder Schweine hätte, müsste ich morgens ganz früh aufstehen", ahnt die Dresdnerin.

Nachdem Susanne abgereist ist, will der Winzer sehen, wie tatkräftig Lisa bei der Arbeit zupacken kann. Die Hofdame, die sich gern sexy kleidet, offenbart bei diesem Arbeitseinsatz in den Weinranken eine ganz andere Seite von sich - sehr zur Freude von Ezequiel: "Sie konnte sehr gut mit der Machete umgehen, sie ist ein starkes Mädchen. Das hat mich positiv überrascht", freut sich der Bauer.

"Du bist stark, witzig und fröhlich, das mag ich", lobt er die Rothaarige. Lisa bedankt sich und wird ernst: "Es gibt auch einen Grund, warum ich so bin. Ich hatte mal Krebs - Leukämie, mit vier Jahren. Und da hat sich irgendwie so ein Schalter umgelegt. Ich denke: Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter!", erklärt sie ihre Devise.

"Willst du sofort Kinder oder kannst du noch warten?"

Ezequiel ist sichtlich gerührt: "Das hat mich sehr bewegt ich finde auch schön, dass sie mir das erzählt hat", lobt er Lisas Offenheit. Nach dem Gespräch umarmen sich beide innig. Und wo die Themen bereits so privat sind, fühlt die 31-Jährige dem Bauern auch gleich auf den Zahn bei einem Thema, dass ihr sehr wichtig ist: Kinder. Der Weinbauer ist bereits fünffacher Vater. Ist seine Familienplanung also abgeschlossen?

Lisa fragt Ezequiel direkt: "Könntest du dir vorstellen, noch mehr Kinder zu bekommen oder eher nicht so?", will sie wissen. Der Bauer antwortet zunächst mit einer Gegenfrage: "Willst du Kinder?" Nachdem Lisa bejaht hat, checkt der Bauer die Lage weiter ab: "Willst du sofort Kinder oder kannst du noch warten, bis du Mama wirst?" Lisa zeigt sich diplomatisch und versichert, sie könne "auf jeden Fall" warten.

Dennoch ist sie froh, mit dem Argentinier über das Thema gesprochen zu haben: "Ich will auf jeden Fall ein Kind oder zwei und dass man das am Anfang klärt, war mir sehr wichtig." Und Ezequiel? Der kann sich durchaus vorstellen, noch mehr Kinder zu bekommen. Dafür müsse die Beziehung aber erst stark und sicher sein - "aber dann würde ich auch nicht Nein sagen", bekräftigt der Weinbauer. Das dürfte Lisa gern hören ...