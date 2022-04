Mirco Nontschews überraschender Tod im Dezember sorgte bei Fans, Freunden und Wegbegleitern für Bestürzung. Kurz zuvor hatte der Komiker für das Amazon-Format "LOL: Last One Laughing" vor der Kamera gestanden. Nun sprach Michelle Hunziker, die diesmal in dem Format mit von der Partie ist, über den gemeinsamen Dreh.

Am 3. Dezember 2021 erreichte die deutsche Comedyszene eine traurige Nachricht: Im Alter von nur 52 Jahren starb Mirco Nontschew plötzlich und unerwartet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erzählte nun auch Nontschews "LOL: Last One Laughing"-Kollegin Michelle Hunziker davon, wie sie und der Rest des Casts den Tod des Komikers erlebten.

"Ich war geschockt. Wir alle waren geschockt. Ich kannte Mirco vorher noch nicht persönlich, habe ihn erst bei der Sendung kennengelernt", erinnerte sich die 45-Jährige. "Ich habe ihn aber sehr geschätzt, weil er diesen körperlichen, aber eben auch sehr besonderen Humor hatte, den ich liebe."

"Er war ein super Komiker"

Sie habe Nontschew bei den Aufzeichnungen als "sehr, sehr netten Typen" kennengelernt, so Hunziker im teleschau-Gespräch. "Er war ein super Komiker." Der frühere "RTL Samstag Nacht"-Star sei bei der Comedyshow einer ihrer härtesten Gegner gewesen: "Bei Anke Engelke und Mirco Nontschew fiel es mir am schwersten, nicht zu lachen."

Nach dem Tod des dreifachen Vaters hatten Spekulationen die Runde gemacht, wie Amazon mit dem plötzlichen Ablebendes Comedians in der bereits im Oktober 2021 abgedrehten dritten Staffel von "LOL: Last One Laughing" umgehen würde. Bei Amazon entschied man sich dafür, die Show wie geplant auszustrahlen. Die neuen Folgen, die es seit 14. April bei Amazon Prime Video zu sehen gibt, sind dem verstorbenen Nontschew gewidmet.