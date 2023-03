Matt Damon und Ben Affleck zählen zu den gefragtesten Hollywood-Schauspielern. Zu Beginn ihrer Karriere war das Geld jedoch knapp. Um dennoch durchstarten zu können, ergriffen die beiden Freunde eine ungewöhnliche Strategie ...

Sie zählen zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods: Ben Affleck und Matt Damon können sich zusammen über vier Golden Globes, drei Oscars und einen BAFTA freuen. Zu Beginn ihrer Karriere sah es für die alten Schulfreunde allerdings alles andere als rosig aus: Um sich gegenseitig beim Start ins Schauspielerleben zu helfen, teilten sie sich sogar zeitweilig ein Bankkonto. Das erzählten der 50-jährige Affleck und sein zwei Jahre älterer Kumpel Damon in einer Episode von "The Bill Simmons Podcast".

"Es war ungewöhnlich, aber wir brauchten das Geld für Vorsprechen", erklärte Damon in dem Gespräch. Im Nachhinein betrachtet sei es "eine seltsame Sache". Der Schritt sei allerdings notwendig gewesen: "Solange einer von uns Geld hatte, wussten wir, dass der Strom nicht abgestellt werden würde." Er fuhr fort: "Ich erinnere mich, dass ich nach dem Dreh von Geronimo dachte, verdammt, ich hatte wahrscheinlich 35 Riesen auf der Bank." Er habe zu Ben Affleck gesagt: "Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns für ein Jahr keine Sorgen machen."

"Diese Einstellung hat uns in einer Weise geholfen, die wir nicht vorhersehen konnten"

Natürlich gab es auch einige Regeln für den Umgang mit dem Geld: "Man durfte zehn Dollar abheben", erinnerte sich Damon. Für Videospiele durfte man einen Vierteldollar verwenden. "Irgendwann durften wir dann versuchen, Bier zu kaufen, was aber nie geklappt hat." Affleck weiß diese Strategie heute zu schätzen: "Ich glaube, diese Einstellung hat uns in einer Weise geholfen, die wir nicht vorhersehen konnten", sagte er: "Matt und ich hatten immer das Gefühl, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. So nach dem Motto: 'Hey, ich will die Rolle bekommen, aber ich will auch, dass du die Rolle bekommst'."

Ben Affleck und Matt Damon kennen sich seit ihrer Kindheit in Boston. Sie besuchten dieselbe Highschool. 1992 traten sie erstmals gemeinsam in einem Film auf: in dem Drama "Der Außenseiter" (Originaltitel: "School Ties"). Es folgten weitere gemeinsame Filme, darunter "Good Will Hunting - Der gute Will Hunting" (1997), für den sie 1998 den Oscar für das beste Drehbuch erhielten. 2021 spielten sie gemeinsam in dem Filmdrama "The Last Duel" von Ridley Scott. Ihr neuer gemeinsamer Film "Air: Der große Wurf" über die Partnerschaft zwischen dem damaligen Newcomer Michael Jordan und Nike, bei dem Affleck auch Regie führt, kommt am 6. April ins Kino.